La playa más tranquila de España Playa del Silencio. / Pixabay Situada en Asturias, la playa del Silencio es el lugar ideal para descansar de la rutina MÓNICA LÓPEZ Domingo, 5 agosto 2018, 01:13

Las vacaciones son un buen momento para aparcar el estrés de la cotidianidad y qué mejor manera de hacerlo que tumbarse al sol en la arena. La playa del Silencio o d'El Gavieiru en Cudillero (Asturias) es uno de esos sitios en los que se relaja hasta el más inquieto.

Se trata de una zona costera de unos 510 metros de longitud, formada por cantos. Se sitúa en el pueblo de Castañeras, a 16 kilómetros de Cudillero y forma parte de una zona de protección para aves, que además está denominada como Paisaje Protegido de la Costa Occidental de Asturias.

Panorámica de la playa del Silencio. / Turismo de la Comarca de Vaqueira

Su nombre no es casual, ya que los acantilados que envuelven la playa, la aislan y le confieren esa fama de silenciosa. Al no ser muy conocida y no encontrarse relativamente cerca de ningun núcleo de población, preserva un aspecto de playa virgen, sin construcciones, ni bares, y es así como los locales pretenden que se mantenga. Es por eso que si se decide visitar la playa del Silencio, se debe hacer con respeto, conservando su hermoso paisaje y alterándolo lo menos posible.

