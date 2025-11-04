Pedro Ruiz, tajante sobre la dimisión de Mazón: «En este ambiente deambula la política...» El presentador reacciona al adiós del president de la Generalitat y la gestión por parte del gobierno autonómico y nacional de la dana

D. Merino Martes, 4 de noviembre 2025, 18:11 Comenta Compartir

Carlos Mazón dijo este lunes adiós a la presidencia de la Generalitat. El líder popular valenciano ha comparecido este lunes a primera hora ante los medios de comunicación para anuncia lo que era una despedida cantada y explicar su decisión.

Sin dar detalles sobre cómo será su sucesión, Mazón ha explicado a través de una comparecencia más que meditada que va a hacer un «balance más personal», pese a que el desgaste lo asumió «desde el principio».

Todo esto llegar tras un año del fatídico 29 de octubre, 365 días de gestión para la reconstrucción y meses de incógnitas sobre su futuro y después de recibir presión de la opinión pública, varias concentraciones en Valencia y pueblos afectados por la dana. Precisamente durante el homenaje también recibió gritos de «rata cobarde» y asesino«. Una situación que ha terminado por derivar en la dimisión.

Por el momento, está previsto que se mantenga en el cargo en funciones hasta que se elija un nuevo sucesor, algo que ha puesto en manos del PP y Vox. Este martes Mazón presidirá el pleno del Consell, el último con la asistencia del teniente general Gan Pampols. El hasta ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, asumirá la vicepresidencia segunda. Mazón tenía planteado inicialmente una remodelación bastante mayor, pero su salida ha precipitado un único relevo, el necesario para cubrir la vacante de la reconstrucción.

Por otro lado, algunas fuentes aseguran que Mazón podría estar planteándose coger una baja médica, aunque el Palau de la Generalitat ha señalado que Mazón «no tiene prescrita ninguna baja médica y hará en todo momento lo que le diga su facultativo». Una eventual baja no afectaría a los plazos una vez presentada la renuncia.

A partir de la presentación de la dimisión se abre un plazo de 12 días hábiles para la presentación de un candidato a la presencia de la Generalitat. A continuación, el pleno de investidura tendrá lugar en un plazo de entre 3 y 7 días posterior a esos 12 días.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la dimisión de Carlos Mazón

Pedro Ruiz, acostumbrado a dar su opinión sobre asuntos de diversa índole, también lo ha hecho sobre la renuncia del barón del PP. Lo ha hecho a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde ha analizado las declaraciones de Mazón y el estado de la política en nuestro país.

«Mazón dice adiós 'distinguiendo entre un hombre equivocado y una mala persona'», ha comentado el catalán haciendo referencia a las palabras del líder autonómico durante su comparecencia al pedir disculpas por sus errores a la sociedad tras la tragedia de la dana.

Mazón dice adios 'distinguiendo entre un equivocado y una mala persona'. En este ambiente deambula la política española sin que se avizore cambio inminente. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 3, 2025

Según Pedro Ruiz, es en «este ambiente», entre errores y personas moralmente malvadas, donde «deambula la política española». Además, ha insistido en que no «se avizora un cambio inminente» entre los dirigentes.