Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

Carlos Mazón ha comunicado este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El líder popular ha comparecido a primera hora ante los medios de ... comunicación para explicar su decisión. «Bon dia a tots y a totes. Gracias por venir a esta comparecencia. Después de haber hablado con su Majestad el Rey, quiero agradecerle su apoyo en todo momento. Paso a trasladarles la comparecencia», ha comenzado diciendo. Mazón ha anunciado su marcha sin dar detalles sobre cómo será su sucesión. Especialmente, quién será el próximo jefe del Consell. Lo más relevante de su intervención ha sido la autocrítica a su «falta de visión», a su papel la tarde la dana y a su pesar posterior. El president ha aprovechado para recordar su percepción de que el Gobierno abandonó a la Comunitat e hizo todo lo posible para aprovechar políticamente la situación para derribarle.

Anunciada y meditada es la comparecencia, ha dicho Mazón, que ha asegurado que iba a hacer un «balance más personal». Ha asegurado que «el desgaste lo asumí desde el principio».

Mazón presenta su renuncia al cargo tras un fin de semana de negociaciones con la dirección nacional del PP; y en concreto con Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo, en el que ha estado sobre la mesa la posibilidad de que la renuncia del president viniera acompañado de un adelanto de las elecciones autonómicas. Finalmente, Mazón se ha decantado por la renuncia al cargo, aunque mantendrá el escaño de diputado autonómico que le permite seguir aforado.

La dimisión de Mazón abre la puerta a una presidencia de transición al frente de la Generalitat. El secretario general de los populares, Juanfran Pérez Llorca, se perfila como la opción mejor situada para asumir esa responsabilidad, aunque fuentes de su entorno no han querido confirmar por el momento esa decisión.

El pasado viernes, Pérez Llorca y los tres presidentes provinciales del PP, Marta Barrachina (Castellón), Toni Pérez (Alicante) y Vicent Mompó acordaron proponer al presidente de la Diputación de Valencia como líder del partido en sustitución de Mazón. La propuesta habría provocado el rechazo de la dirección nacional del PP, que siempre ha mostrado sus preferencias por la alcaldesa de Valencia María José Catalá par asumir esa responsabilidad.

Los asesores, altos cargos de Presidencia y el resto de consellerias han estado en un patio gótico del Palau de la Generalitat abarrotado.

«Hemos hecho todo lo humanamente posible para activar la recuperación. Las dimensiones de la riada no necesitan ser recordadas, el impacto en cosechas, viviendas, vehículos y sobre todo en salud mental nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, metros, puentes, carreteras, vehículos... y hasta la Albufera, son retos superados sin financiación. Qué pronto se dijo y qué pronto se ha hecho. Calculamos tres años y lo hemos conseguido hacer en meses. Solos. Sin aportación a fondo perdido del Gobierno, con solo permiso para endeudarnos, a los más endeudados», ha resumido Mazón, que ha denunciado que «la falta de ayuda al inicio de la riada fue clamorosa y también lo es ahora».

Mazón ha señalado que el dolor por las pérdidas humandas es «inimaginable». El president ha cargado contra la ausencia de obras en el barranco del Poyo.

«Pero hoy no he venido a hablar de las pérdidas materiales, sino de las víctimas y del resto de la sociedad valenciana. Hoy, como excepción, hago referencia a mi persona. Tras unos días desgarradores, crispados y crueles, quiero compartir mi reflexión desde la riada», ha indicado.

«Es momento de reconocer los errores propios. Permití que se generaran bulos por no dar explicaciones. No pedí la declaración de emergecia nacional porque el Gobierno nos avisó que así no tendría más medios, aunque el presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Y sobre todo, mantuve la agenda de ese día. Es cierto, que con los datos de la CHJ y la Aemet, era inimaginable que el barranco del Poyo fuera una trampa mortal. Debía haber tenido la visión política de desplazarme hasta el lugar. Permití que se trasladase la idea de que el president estaba ajeno a la situación. Sé que cometí errores y lo reconozco. Voy a vivir con ello toda mi vida. Mis errores no fueron por cálculo político ni mala fe. No supe de los fallecidos hasta la madrugada del 30 de octubre», ha señalado.

El jefe del Consell, no obstante, ha recordado «la campaña que he sufrido. Se ha dicho que estaba en un cumpleaños, que yo interfería la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los fallos de las agencias del Gobierno».

«Mi vida cambió el 29 de octubre para siempre. He intentado batallar para que se supieran muchas cosas que explicaban la magnitud de la tragedia», ha indicado el president, y ha insistido en los malos datos.

«Lo que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar los fallos del Gobierno. No voy a llamar asesino a nadie, sin embargo, por errar en sus previsiones. Estos meses han sido durísimos. Las víctimas pueden protestar y decir lo que consideren, pero ya no tengo fuerzas, ni yo ni mi familia, para seguir con la reconstrucción. La Comunitat debe contar con el impulso que se merece con alguien que pueda liderar este nuevo tiempo, que no hayan campañas de odio y señalamiento contra nadie para justificar el abandono», ha señalado Mazón, quien ha recordado la gestión de su Consell, apoyado por el PP.

Mazón asegura que «por mi voluntad personal habría dimitido hace meses. Ha habido momentos insoportables para mí y sobre todo para mi familia. Ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España ha querido usar a las víctimas como ariete y no nos dieron los recursos que necesitábamos. Espero que cuando baje el ruido la sociedad distinga entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro con fortaleza. Ha sido un honor servir a mi tierra». Y tras dar las gracias ha subido las escaleras del patio gótico junto al resto del Consell. Muchas miradas perdidas y brazos cruzados después de ausentarse el Gobierno. Un silencio denso, casi solido. Antes y después.

La realidad es voraz. Cinco minutos después de subir las escaleras. En el patio, las incógnitas ya estaban encima de la mesa. ¿Ahora qué?

Mazón dimite pero no se va. La ley del Consell, en su artículo 8 establece que el anuncio de la dimisión no implica el adiós del dirigente alicantino. El president permanece en funciones hasta que esa «mayoría parlamentaria viva» de la que ha hablado se active en Les Corts y elija a su sucesor. Nada ha comentado el jefe del Consell sobre si abandona el acta de diputado, una circunstancia que sería bastante lógico que, de ser así, el propio Mazón hubiera anunciado en su alocución. Al continuar aforado, el inminente expresident continuará aforado.