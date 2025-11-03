Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
El president se va de la Generalitat admitiendo que debió cambiar su agenda e ir al Cecopi la tarde de la dana, pero afirma que su fallo no fue por «mala fe ni cálculo político», en referencia al Gobierno, contra el que carga con dureza

Burguera
JC. Ferriol Moya

Burguera y JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:33

Carlos Mazón ha comunicado este lunes su dimisión como president de la Generalitat. El líder popular ha comparecido a primera hora ante los medios de ... comunicación para explicar su decisión. «Bon dia a tots y a totes. Gracias por venir a esta comparecencia. Después de haber hablado con su Majestad el Rey, quiero agradecerle su apoyo en todo momento. Paso a trasladarles la comparecencia», ha comenzado diciendo. Mazón ha anunciado su marcha sin dar detalles sobre cómo será su sucesión. Especialmente, quién será el próximo jefe del Consell. Lo más relevante de su intervención ha sido la autocrítica a su «falta de visión», a su papel la tarde la dana y a su pesar posterior. El president ha aprovechado para recordar su percepción de que el Gobierno abandonó a la Comunitat e hizo todo lo posible para aprovechar políticamente la situación para derribarle.

