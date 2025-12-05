Operativo especial de la DGT para el puente de diciembre: radares y las peores horas para viajar El departamento de Pere Navarro pone en marcha un dispositivo de control y vigilancia de las carreteras

Tamara Villena Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:29

Como suele ser habitual en cuanto hay algún día festivo en el calendario, los desplazamientos en carretera se multiplican y son muchos los que aprovechan para pasar unos días de desconexión a algún lugar de España. El puente de la Constitución-Inmaculada es uno de los que más tráfico generan en las vías españolas, con multitud de conductores que cogen el coche o la moto para disfrutar del tiempo libre sin salir del país.

Así que, como era de esperar, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia de las carreteras para el puente de la Constitución-Inmaculada. El operativo estará en marcha hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, con nada menos que 5,7 millones de desplazamientos previstos.

¿En qué consistirá? Quienes viajen por carretera darán con un dispositivo a lo grande, ya que según ha detallado la DGT, el organismo cuenta con la «máxima disponibilidad» de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias) y técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos. Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo establecido se puede consultar en su web.

Las peores horas para viajar este puente

Tráfico prevé que los mayores incrementos de circulación se producirán en la tarde del viernes 5 de diciembre, especialmente entre las 17.00 y las 22.00 horas, como en la mañana del sábado, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

El sábado 6 de diciembre, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Las previsiones de la DGT para el domingo 7 de diciembre indican que habrá tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Respecto al lunes 8 de diciembre, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, para con posterioridad ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Finalmente, la DGT recomienda informarse del estado de las carreteras ya sea a través de las de las cuentas de X, de los boletines informativos en radio y televisión, en el teléfono 011 o en el mapa de tráfico disponible en la página web del organismo.