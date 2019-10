Cosas que nunca debes hacer en WhatsApp Tener en cuenta estas claves te puede evitar sexting, estafas, extorsiones o infección por malware LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 10 octubre 2019, 20:15

Se ha convertido en una herramienta completamente imprescindible en nuestro día a día como una plataforma de comunicación emplada más allá del ámbito personal. El uso de WhatsApp actualmente es prácticamente inevitable y no hay smartphone que no cuente con esta aplicación instalada. Precisamente por ello, el uso de esta plataforma puede implicar ciertos riesgos para el usuario y es preciso tener en cuenta algunas cosas que no se deben hacer nunca en WhatsApp.

Estos son los consejos de la Oficina de Seguridad del Internauta para evitar sexting, estafas, extorsiones o infección por malware:

Cómo evitar estafas y virus por WhatsApp

- Hay que prestar especial atención a los enlaces que recibimos vía WhatsApp y no seguir ninguno sin reparar en el sitio al que derivan, ya que el destino podría llegar a infectar el dispositivo, como ocurre con el 'virus de la Policía'. La web a la que nos dirijan puede incluso robar nuestros datos personales con un phishing si la página de destino suplanta la identidad de alguna organización.

- Nunca se debe abrir ningún archivo recibido vía WhatsApp o que se haya descargado automáticamente al acceder a alguna página web, ya que podría ser un software malicioso. Por suerte el dispositivo no se 'infecta' únicamente con la descarga del archivo y es necesario instalarlo manualmente para que afecte a tu móvil o equipo.

- También se debe tener cuidado con las promociones y vales descuento, cuyo único objetivo es extraer datos e información personal a través de publicidad engañosa.

- Otra de las maneras más comunes de caer en engaños son las funcionalidades 'extra' de la aplicación que se promocionan por redes sociales y usuarios. Se trata de falsas actualizaciones que buscan suscribirnos a cpstosos servicios de mensajería Premium.

- Aunque conozcas el destinatario, siempre que se pueda se debe evitar enviarle información confidencial o que te pueda comprometer a través de esta plataforma. Así se protegen los datos confidenciales y se previenen posibles problemas, ya que nunca se sabe qué puede hacer el receptor con el mensaje.

- Lógicamente, se deben extremar todavía más las precauciones con los mensajes que se transmiten a través de los grupos de WhatsApp, especialmente si hay contactos desconocidos.