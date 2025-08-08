Este municipio es el único de España que empieza por la letra W: dónde está y por qué tiene ese nombre Esta localidad española posee una peculiaridad que lo hace singular en nuestro país

Mario Lahoz Valencia Viernes, 8 de agosto 2025, 01:01 Comenta Compartir

Los pueblos son parte de la historia de España, y todos ellos representan a la nación que conocemos a día de hoy. Sin ellos no se entiende la cultura, patrimonio y demás curiosidades y peculiaridades que tiene nuestro país.

De hecho, existe un municipio español que es el único del país que empieza por la letra W. Y tiene un porqué que muy pocos conocen. En el norte de España, nos adentramos en Castilla y León para descubrir a Wamba, en la provincia de Valladolid.

Con algo más de 38 kilómetros cuadrados de superficie y algo menos de 300 habitantes, el municipio se encuentra a unos diecisiete kilómetros de la capital, en la conocida como comarca de los Montes Torozos.

Los wambeños deben su nombre a la época visigoda. Tras la muerte del rey Recesvinto, los nobles eligieron a Wamba como su rey, monarca de los visigodos entre 672 y 680 despues de Cristo y que está enterrado en la Catedral de Toledo.

Según la tradición visigoda, se elegía sucesor en el mismo lugar en el que moría el rey anterior, de tal manera que el municipio adopto el nombre de Wamba, en honor al que sería el monarca visigodo.

Wamba es un nombre poco característico a día de hoy en España. Según el INE, no hay personas con ese nombre, aunque si permanece como nomenclatura de este pueblo de Valladolid