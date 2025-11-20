Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Los Simpson'.

La temporada 37 de 'Los Simpson' revela a un nuevo miembro de la familia que se incorpora oficialmente a la serie

Cuando lleguen los nuevos capítulos a España, a través de Disney Plus, los seguidores se encontrarán con una sorpresa respecto al pasado de una familia que creíamos conocer a la perfección

Mar Georga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:56

Comenta

La temporada 37 de 'Los Simpson' -a punto de convertirse en la serie de animación estadounidense más longeva de la historia- estará disponible en España a partir del 14 de enero de 2026. Podrá visualizarse en Disney Plus, pero también estará disponible para compra o alquiler en plataformas de 'streaming' como Prime Video y Google Play.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Mientras tanto, se han dado a conocer algunos avances, concretamente sobre el último episodio de la temporada 37, titulado 'Sashes to Sashes'. En dicho capítulo, se ha revelado la existencia, hasta entonces desconocida, de un nuevo miembro de la familia Simpson: Beatrice Bouvier, la tía de Marge.

Avance del último episodio de la temporada 37 de 'Los Simpson'

El episodio mezcla sátira política y drama familiar, recuperando la memoria del clan Bouvier y enlazándola con el dominio histórico de los Quimby (el alcalde) en Springfield. La trama arranca con Bart compitiendo por la presidencia del consejo estudiantil frente a Joe Quimby III, mientras una serie de flashbacks reconstruye la historia de cómo la familia del alcalde consolidó su poder.

Noticias relacionadas

De qué va 'El cuco de cristal': argumento y protagonistas de la nueva serie de Netflix

De qué va 'El cuco de cristal': argumento y protagonistas de la nueva serie de Netflix

Disney Junior podrá verse gratis y en abierto en televisión a partir del 31 de octubre

Disney Junior podrá verse gratis y en abierto en televisión a partir del 31 de octubre

¿De qué se ríen las series españolas?

¿De qué se ríen las series españolas?

Desde el punto de vista creativo, el episodio destaca por el trabajo vocal de Carrie Coon ('The Leftovers', 'Fargo'), que aporta a Beatrice una mezcla de vulnerabilidad y sarcasmo acorde a su historia. 'Sashes to Sashes', escrito por Ryan Koh y dirigido por Mike Frank Polcino, encaja en la línea de una temporada que está apostando por nuevas estructuras narrativas y por profundizar en personajes secundarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  2. 2

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  3. 3 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La temporada 37 de 'Los Simpson' revela a un nuevo miembro de la familia que se incorpora oficialmente a la serie

La temporada 37 de &#039;Los Simpson&#039; revela a un nuevo miembro de la familia que se incorpora oficialmente a la serie