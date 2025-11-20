La temporada 37 de 'Los Simpson' revela a un nuevo miembro de la familia que se incorpora oficialmente a la serie Cuando lleguen los nuevos capítulos a España, a través de Disney Plus, los seguidores se encontrarán con una sorpresa respecto al pasado de una familia que creíamos conocer a la perfección

Mar Georga Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:56

La temporada 37 de 'Los Simpson' -a punto de convertirse en la serie de animación estadounidense más longeva de la historia- estará disponible en España a partir del 14 de enero de 2026. Podrá visualizarse en Disney Plus, pero también estará disponible para compra o alquiler en plataformas de 'streaming' como Prime Video y Google Play.

Mientras tanto, se han dado a conocer algunos avances, concretamente sobre el último episodio de la temporada 37, titulado 'Sashes to Sashes'. En dicho capítulo, se ha revelado la existencia, hasta entonces desconocida, de un nuevo miembro de la familia Simpson: Beatrice Bouvier, la tía de Marge.

Avance del último episodio de la temporada 37 de 'Los Simpson'

El episodio mezcla sátira política y drama familiar, recuperando la memoria del clan Bouvier y enlazándola con el dominio histórico de los Quimby (el alcalde) en Springfield. La trama arranca con Bart compitiendo por la presidencia del consejo estudiantil frente a Joe Quimby III, mientras una serie de flashbacks reconstruye la historia de cómo la familia del alcalde consolidó su poder.

Desde el punto de vista creativo, el episodio destaca por el trabajo vocal de Carrie Coon ('The Leftovers', 'Fargo'), que aporta a Beatrice una mezcla de vulnerabilidad y sarcasmo acorde a su historia. 'Sashes to Sashes', escrito por Ryan Koh y dirigido por Mike Frank Polcino, encaja en la línea de una temporada que está apostando por nuevas estructuras narrativas y por profundizar en personajes secundarios.