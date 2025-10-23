Disney Junior podrá verse gratis y en abierto en televisión a partir del 31 de octubre El bloque de contenidos de animación pasará a emitirse en la TDT a partir del próximo mes

Disney vuelve a la TDT gratis y en abierto, aunque solo de manera parcial. El pasado 6 de enero el icónico canal Disney Channel desapareció para siempre de nuestras vidas tras 27 años de emisión continuada y parece que después de este lapso de tiempo los contenidos de animación de la compañía volverán a la televisión pública gracias al acuerdo con RTVE.

De esta forma, Disney Junior se podrá ver a través de Clan. Esta franja de programación podrá disfrutarse en el canal infantil de RTVE de lunes a domingo dos veces al día y refuerza el compromiso de la cadena por ofrecer contenidos de calidad para su público preescolar.

A partir del 31 de octubre, Clan emitirá una selección de las mejores series de Disney Junior, dirigidas a la audiencia en edad preescolar. Este nuevo espacio incluirá títulos emblemáticos como 'La casa de Mickey Mouse', 'Spidey y su superequipo' , 'Superkitties' o 'Doctora Juguetes', entre otros, ofreciendo entretenimiento de calidad para el público infantil.

La iniciativa surge a través de un acuerdo estratégico entre Disney y RTVE, que busca enriquecer la oferta infantil de Clan con contenidos reconocidos internacionalmente por su calidad, creatividad y enfoque pedagógico.

Sobre Clan

El canal infantil de RTVE es el canal de referencia para los niños y niñas entre los cuatro y los doce años. Destaca por su carácter educativo y respetuoso con la infancia. Los códigos que se incluyen en la programación garantizan su seguridad y confianza para sus progenitores. Su programación conjuga entretenimiento con defensa de valores como la amistad, el respeto, la no discriminación, defensa del medioambiente y hábitos de vida saludables.

Sobre Disney Junior

Disney Jr. es una marca global multiplataforma dirigida expresamente a niños en edad preescolar de entre 2 y 7 años y sus familias. Con historias y personajes que que reflejan la esencia única de Disney —magia, música, aventura y corazón—, la marca alberga algunos de los programas y franquicias más queridos por los pequeños, incluyendo «La casa de Mickey Mouse», «Doctora Juguetes», «La princesa Sofía» y las exitosas series actuales «SuperKitties» y «Marvel Spidey y su superequipo». Con contenido creado por Disney Branded Television, Disney Jr. está disponible en cualquier momento y lugar para que las familias lo vean y disfruten juntas —desde el popular canal de YouTube Disney Jr., la red preescolar número uno disponible las 24 horas, hasta el servicio de streaming Disney+.