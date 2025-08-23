Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'League of Legends'.

Riot anuncia un cambio histórico en 'League of Legends' que afecta a la movilidad de los campeones

Este cambio permitirá a los jugadores primerizos acceder de manera más sencilla al popular videojuego de MOBA

Mar Georga

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:29

Tras más de 15 años en el mercado, el videojuego 'League of Legends' ha decidido introducir un cambio histórico que afectará a las mecánicas de movilidad de los campeones. Se trata del esquema de controles WASD, que permitirá a los jugadores poder desplazarse por el mapa a través de dichas teclas, en vez de utilizar el ratón e ir haciendo clic por la pantalla.

Este cambio se introducirá de manera paulatina, y se hará primero en el servidor Beta. Más adelante, pasará a estar disponible también en las colas normales, y finalmente en las clasificatorias. "Lo implementaremos de esta forma para asegurarnos de que podemos detectar cualquier error o interacción indebida". Y también para que "las clasificatorias no se tuerzan porque alguien no para de chocarse porque está utilizando WASD", ha aclarado Ludington, jefa de producción técnica encargada del equipo de los bots del 'League of Legends'.

La razón de esta modificación reside en que, tal y como explica el equipo de Riot Games en el vídeo de YouTube, hay una gran cantidad de jugadores primerizos que no se sienten cómodos con los controles clásicos del videojuego en PC. Como la mayoría de juegos de PC utilizan los controles WASD para mover al personaje, los usuarios que prueban 'League of Legends' por primera vez no están acostumbrados a hacer clic para moverse. Esto "desanima a mucha gente, incluyendo a muchos que, de no ser por eso, adorarían el juego", explica Paul Bellezza.

