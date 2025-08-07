Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Portada de 'Silent Hill F'.

'Silent Hill F' desata el terror en el Japón rural de los años 60

Un creador de contenido ha filtrado un 'gameplay' de 12 minutos que permite saber cómo será este videojuego

Mar Georga

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:21

La compañía de videojuegos responsable de la mítica franquicia de 'Silent Hill', Konami, lo tiene claro: su secuela será algo completamente distinto a lo anterior. Su próximo juego, 'Silent Hill F', que se estrenará el 25 de septiembre para PC, PS5 y Xbox Series, tendrá una ruta diferente de lo previsible. Este nuevo título contendrá una mayor dosis de acción, con la incorporación de los combates cuerpo a cuerpo, pero seguirá teniendo esas escenas intensas de terror en las que no quedará otra que huir.

Además de este añadido de la posibilidad de luchar, la ambientación también es diferente. Lejos de las historias que con frecuencia suelen ocurrir en Occidente, 'Silent Hill F' se desarrolla en el folclore japonés. Concretamente en Ebisugaoka, el pueblo ficticio en el que el protagonista tendrá que «resolver rompecabezas complejos y enfrentarse a monstruos grotescos para sobrevivir», como explica la compañía Konami en la sinopsis del juego.

Con el objetivo de amenizar la espera, un creador de contenido japonés ha filtrado un 'gameplay' en exclusiva de 12 minutos de duración sobre el videojuego. Un descuido que podría ser un simple desliz o más bien una táctica proveniente de la nueva estrategia de marketing de la desarrolladora, que ha apostado por llevar a cabo una campaña promocional a puerta cerrada. En este metraje de 12 minutos se puede observar a la protagonista, Hinako Shimizu, avanzando por un pueblo que se inspira en la Japón rural de los años 60 del siglo pasado, a la par que van apareciendo monstruos de lo más terroríficos.

