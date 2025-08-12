Un nefrólogo sobre los suplementos sin orientación médica: «Viene gente con los riñones llenos de piedras» El médico Borja Quiroga ha alertado sobre los peligros de consumir suplementos alimenticios como el de Vitamina D sin una consulta previa con el médico o el nutricionista

Mar Georga Martes, 12 de agosto 2025, 00:52 Comenta Compartir

El consumo de suplementos nutricionales ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Cada vez es más fácil y más económico adquirir estos productos y, junto a la proliferación de los pseudo expertos en salud de las redes sociales, cada vez más personas han decidido incorporar estos complementos alimenticios a su dieta sin supervisión médica. No obstante, el médico especializado en los riñones, Borja Quiroga, ha lanzado una advertencia directa en su entrevista a 'La Vanguardia': «He visto gente que ha venido con los riñones llenos de piedras».

De manera concreta, el nefrólogo Borja Quiroga hace referencia al consumo de suplementos de vitamina D, un hábito que se ha puesto de moda pero que no cuenta con ningún tipo de evidencia científica. El doctor solo recomienda el consumo de este complemento nutricional en aquellos casos de osteoporosis o enfermedad renal y bajo indicación médica. De lo contrario, el paciente podría sufrir un exceso de vitamina D, lo que se traduce en una intoxicación y un posible fallo renal.

Quiroga explica que esta vitamina facilita la absorción de calcio, lo que resulta crucial para la formación y el mantenimiento de los huesos y los dientes, pero que en exceso o sin justificación médica puede provocar cálculos renales. Además, el nefrólogo advierte sobre la poca fiabilidad de ciertos productos que se venden como suplementos de calidad pero que en realidad no lo son. «No todo lo que se vende está controlado. Hay que leer bien las etiquetas y desconfiar de fórmulas milagrosas», concluye el experto.