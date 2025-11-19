Marian Rojas Estapé, psiquiatra: «Te animo a cultivar una voz interna amable, que sea refugio y no castigo» La autora superventas ha compartido una valiosa reflexión sobre la gestión emocional

Mar Georga Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:58

Cuando cometes un error, ¿te hablas con amabilidad o con dureza? ¿Y en el día a día? Marian Rojas Estapé, la psiquiatra y escritora superventas, nos invita a reflexionar sobre ese diálogo interno que llevamos a cabo con nosotros mismos y que nos puede ayudar a transformar nuestra vida.

Un diálogo interno que te acompañe, no que te juzgue

En su cuenta oficial de Instagram, la autora de 'Encuentra tu persona vitamina' explica la importancia de convertirnos en nuestro mejor aliado y no en un enemigo cruel que cae en dinámicas tóxicas de sobresfuerzo y autocastigo. «La voz más constante que vas a escuchar en tu vida es la tuya. Vale la pena hacerla amable», señala en su publicación.

Dado que somos la persona con la que más tiempo vamos a compartir a lo largo de nuestra vida, es necesario que cultivemos poco a poco, a base de hábitos, una voz interna que sea amable. «¿Has pensado alguna vez cómo te hablas cuando algo no sale bien? Muchas veces convivimos con pensamientos rumiativos, con una sensación constante de exigencia, culpa o responsabilidad», destaca.

A lo que añade: «Nos juzgamos, nos criticamos y nos autosaboteamos sin darnos cuenta, convirtiéndonos en nuestros peores enemigos». Es por ello que deberíamos potenciar un diálogo interno amable, «que te sostenga, que sea refugio y no castigo; una voz que te acompañe, especialmente en los momentos de crisis. Porque aprender a hablarte con cariño también es una forma de cuidar tu salud mental», concluye la experta en bienestar emocional.