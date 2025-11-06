Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Web de Arthur Brooks

Arthur Brooks, profesor de Harvard y experto en felicidad: «La ansiedad es un miedo sin enfoque que hace que entremos en pánico»

El catedrático propone una herramienta sencilla para aprender a gestionar esta emoción

Mar Georga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:42

El profesor de Harvard Arthur Brooks, reconocido experto en felicidad y bienestar, ha abordado en una entrevista con Steve Bartlett (‘The Diary of a CEO’) uno de los grandes males de la vida moderna: la ansiedad. Ese sentimiento de miedo o inquietud, a veces sin motivo aparente, que puede alterar nuestro equilibrio mental y físico.

El experto en felicidad explica cómo funciona la ansiedad en el cerebro

El experto recomienda la visita a un profesional de la salud en todos aquellos casos en los que se muestren síntomas que dificulten la vida diaria. No obstante, para aquellos casos en los que aparezca esta sensación de manera esporádica, Arthur Brooks ofrece una herramienta sencilla y práctica para aprender a manejar mejor este sentimiento.

Brooks explica que la amígdala cerebral es la estructura responsable de activar las respuestas de miedo, liberando cortisol, la hormona del estrés. «El problema de la vida moderna es que tenemos todas estas amenazas (como el estrés o la presión social) que van activando poco a poco nuestra amígdala», comienza explicando el catedrático de Harvard. Dicha estructura cerebral «es la que produce cortisol en nuestro cerebro, por lo que se enciende sin un objetivo claro y nos hace entrar en pánico», destaca.

Una técnica sencilla para recuperar la concentración y calmar la mente

El consejo del experto en felicidad Arthur Brooks es tan simple como eficaz: «Para poder recuperar el foco, solo necesitamos un trozo de papel y escribir», asegura. El docente propone anotar aquello que nos preocupa, lo peor que podría suceder en tal caso, y cómo actuaríamos ante esa situación.

Este ejercicio permite analizar los miedos con mayor distancia, lo que posibilita racionalizar la situación y reducir la ansiedad. «Lo que hacemos es mover este miedo de la parte más ansiosa a la parte del córtex prefrontal, que se ocupa de la lógica», concluye el profesor. De esta manera, el pensamiento se vuelve más razonable y se facilita la toma de decisiones frente a los temores.

