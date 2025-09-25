María Baras, peluquera: «Este es el tinte de pelo que más rejuvenece» Existe un color de pelo muy recomendado entre los expertos debido a sus grandes beneficios estéticos

Mar Georga Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:12 | Actualizado 01:43h.

El rubio es el color que más luminosidad aporta al rostro. También, es el color de tinte que requiere un mantenimiento más sencillo, dado que disimula mejor las canas. Pero no todos los rubios son iguales. Dependiendo del tono, se puede llegar a conseguir un efecto rejuvenecedor que suavice las facciones y disimule con mayor eficacia las líneas de expresión.

La peluquera y experta en cuidado capilar, María Baras, ha destacado un tono de rubio que, asegura, es su favorito. Se trata del rubio arena, una de las tonalidades más versátiles y favorecedoras dentro de la gama, dado que combina los matices cálidos con los fríos en una misma coloración. Se caracteriza por aportar un equilibrio entre los rubios muy fríos y los dorados más artificiales.

El rubio arena proporciona calidez, con reflejos beige y dorados muy sutiles que aportan un aspecto natural y sofisticado. Ni demasiado claro ni excesivamente oscuro, este tinte de pelo ofrece volumen visual y textura, así como un efecto de buena cara, lo que resulta especialmente favorecedor para rejuvenecer el rostro y la apariencia.