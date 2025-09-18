Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Warner Bros

La icónica cafetería de 'Friends' abre sus puertas de manera oficial, permanente y con comida

Central Perk llega en formato de restaurante real con un menú exclusivo, diseñado por un premiado chef

Mar Georga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:00

La cafetería Central Perk ha conseguido traspasar la pantalla de televisión. Pero más allá de réplicas a base de carteles y decorados, llega con un menú inspirado en la mítica serie 'Friends', con platos, bebidas y cafés elaborados por el galardonado chef Tom Colicchio. Todo ello acompañado del mobiliario que replica al icónico punto de encuentro de sus protagonistas, además de multitud de productos de merchandising oficiales, como tazas, accesorios y cafés.

Dado el éxito que ha conseguido cosechar la primera cafetería oficial y permanente inspirada en Central Perk en la ciudad de Boston, Warner Bross ha decidido inaugurar una segunda cafetería oficial en Nueva York. El proyecto abrirá sus puertas a finales de otoño de este año, en el barrio de Times Square. Será un espacio inmersivo, en el que no faltará el famoso sofá naranja, además de un área especialmente diseñada para que los seguidores de 'Friends' puedan recrear escenas de la serie.

También albergará toda una serie de elementos y guiños a la serie, como una puerta con las siluetas del pollo y del pato que adoptan Chandler y Joey en el episodio 21 de la tercera temporada. Como novedad, la cafetería ofrecerá una línea exclusiva de seis mezclas de café, pertenecientes a Central Perk Coffee Co. Entre el merchandasing, se venderán fundas de tazas con citas de cada personaje de la serie.

