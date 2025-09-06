Descubre las cinco mejores series de televisión de la historia Entre los seleccionados se encuentra la mítica serie de animación 'Los Simpson'

Luna Catalán Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:38

El debate sobre cuál es la mejor serie de la historia está siempre presente, sobre todo con la incorporación de nuevas entregas que consiguen atrapar el corazón de los espectadores. Muchas veces, llegar a un consenso sobre cuál es el número uno es bastante difícil, sobre todo teniendo en cuenta que no todas las personas valoran las mismas características.

Las personas que están más puestas en el mundo audiovisual tienen en cuenta características más técnicas, planos que les han llamado la atención o que les han gustado mucho. Otras se guian por la historia que cuentan, los personajes y lo que éstos transmiten al público. Para que una serie pueda considerarse de las mejores de la historia, debe conseguir contentar a estos dos públicos al mismo tiempo.

Fotogramas, una revista española de información y crítica cinematográfica, se ha encargado de realizar una lista con las mejores 100 series de la historia, ya sea porque han tenido un gran impacto en la cultura popular, porque han enganchado al público o por la gran cantidad de premios que han recibido.

A continuación, las cinco mejores series de televisión de la historia y su argumento.

5 'Friends'

'Friends' (1994) es una serie de comedia que presenta las vidas, amoríos y surrealistas historias de un grupo de seis jóvenes que viven en Nueva York. Todos forman un grupo de amigos unido que viven en Manhattan y que suelen reunirse en sus apartamentos o en su bar habitual, el Central Perk. A pesar de los numerosos cambios que se producen en sus vidas, su amistad es inquebrantable en la batalla por salir adelante en sus recorridos profesionales y personales.

Los chicos del grupo son Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), mujeriego, simplón, y actor de un culebrón; Chandler Bing (Matthew Perriy), hijo de una escritora de novelas eróticas y un famoso travesti de Las Vegas que, a pesar de su contexto familiar, tiene un buen trabajo procesando datos; y, Ross Geller (David Schwimmer), un tipo con buen corazón que trabaja como paleontólogo en el Museo de Historia Nacional.

Por otra parte, el lado femenino está compuesto por Monica Geller (Courteney Cox), hermana menor de Ross, trabaja como chef y tiene adoptado el rol de madre del grupo; Rachel Green (jennifer Aniston), luna entusiasta de la moda y el amor platónico de Ross; y, por último, Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), una excéntrica masajista y música autodidacta, despistada e inocente.

A pesar de que ya hacen más de 30 años desde que se estrenó el primer capítulo de la serie, el grupo de amigos sigue presente en la vida de cientos de personas que continuan viendo los capitulos a traves de HBO Max.

4 'Los Simpson'

'Los Simpson' (1989) es una de las series estadounidenses de dibujos animados de mayor duración (36 temporadas). Es una sátira hacia la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país, en un pueblo ficticio llamado Springfield.

Son una familia peculiar. Bart, el hijo mayor, parece que su única aspiración en la vida es crear conflictos; Lisa, la mediana, es la más inteligente de la familia pero con claros problemas emocionales; Marge, una ama de casa que se caracteriza por su gran melena azul y por la paciencia que tiene con su familia; Maggie, la más pequeña de la casa, todavía no es capaz de hablar pero da mucho juego a la trama. Y, por último, Homer: un marido vago, inculto y alcohólico.

Desde su estreno en televisión ha ganado numerosos premios entre los que se incluyen: 24 Emmy, 24 Annie y un premio Peabody. Además, en el año 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más de 30 años acompañando en las sobremesas, e incluso prediciendo el futuro de la humanidad. Actualmente se puede ver completa en Disney+.

3 'Breaking Bad'

'Breaking Bad' (2008) trata la vida de un Walter White (Bryan Cranston), un profesor de quimica de un instituto de Nuevo México, que tras cumplir 50 años se ebtera que tiene un cáncer de pulmón incurable. Casado con Skyler (Anna Gunn) y con un hijo discapacitado (R.J. Mitte), decide tomar la decisión de fabricar y vender metanfetamina para asegurar el futuro financiero de su familia.

A medida que la serie avanza, se puede ver como su personalidad va cambiando drásticamente, sumergiéndose en el mundo criminal. Durante la serie, se aprecia cómo las acciones que toma el protagonista acaban impactando en su familia, especialmente en su esposa, que empieza a sospechar de sus actividades. La serie explora temas como la moralidad, el poder y la transformación personal en un contexto de crimen y peligro. Todas las temporadas se pueden encontrar en la plataforma Netflix.

2 'The Wire'

Hace 20 años que se estrenó 'The Wire' ('bajo escucha' en español), la serie que cambió la televisión. David Simon introdujo a los espectadores en los bajos fondos de Baltimore. Asesinatos, corrupción policial, miseria, drogas... La serie, que actualmente se encuentra en HBO Max, mostró lo peor del ser humano, y a pesar de que no tuvo la audiencia que deseaba, está considerada por críticos de todo el mundo como la mejor de la historia.

'The Wire' sigue a lo largo de cinco temporadas las investigaciones sobre drogas y asesinatos en la ciudad de Baltimore, en especial la de un grupo de policías contra la red de narcotraficantes dirigida por Avon Barksdale. La corrupción policial, las frágiles lealtades dentro de los cárteles y la miseria vinculada al narcotráfico son algunos de los problemas denunciados en esta aclamada serie.

1 'Los Soprano'

'Los Soprano' (1999) se centra en la vida de Tony Soprano, jefe de la mafia italoamericana en Nueva Jersey, quien lucha con problemas personales y profesionales. Estos problemas afectan su salud mental, por lo que toma la decisión de buscar terapia con la DRa. Jennifer Melfi.

La serie explora la dualidad de su vida. Por un lado, la brutalidad y el crimen organizado. Por el otro, las complejidades de su vida familiar, incluyendo su esposa, hijos y madre, y sus relaciones con otros miembros de la mafia.

'Los Soprano' consta de seis temporadas y un total de 86 episodios, la más extensa es la sexta con 21 episodios. A lo largo de su retransmisión recibió numerosos galardones, incluyendo 21 Emmy, cinco Globos de Oro y dos Peabody. Actualmente está disponible en HBO Max.