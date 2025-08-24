Un funcionario sobre el absentismo laboral: "Tengo compañeros que trabajan cuando les da la gana" Jorge de Mingo ha compartido cómo vive desde dentro los casos de absentismo laboral de sus compañeros

El funcionario Jorge de Mingo ha causado un gran revuelo en el plató de 'Y Ahora Sonsoles Verano' a causa de sus declaraciones sobre el absentismo laboral. Al ser preguntado sobre este fenómeno y la posibilidad de que los trabajadores sean investigados, el empleado público ha respondido contundente: "Estoy a favor, tanto en la baja como incluso en el periodo laboral, cuando están trabajando. Creo que ahí hay incluso más fraude que en el período de baja".

Jorge de Mingo ha ido un paso más allá y ha denunciado públicamente la situación en la que se encuentra, siendo testigo en primera persona del absentismo laboral de muchos de sus compañeros de profesión. Explica que algunos de ellos acuden en numerosas ocasiones a su domicilio a lo largo de su jornada laboral, lo que conlleva que se acumulen las tareas. "En mi oficio tengo conocimiento y sé de gente que dos o tres veces al día se va a su casa una hora", asegura.

Sus palabras lograban impactar a los tertulianos del programa, quienes no dudaron en preguntarle si los jefes estaban al corriente de esta situación. "Ahora nos están geolocalizando para poder revertir todo eso, pero antiguamente se hacía muchísimo", contestaba. A lo que añadía, "por ellos los demás de cara al público somos malos trabajadores".

Las medidas que proponen los organismos para disminuir el absentismo laboral

Jorge de Mingo, quien acumula 20 años de experiencia como funcionario, ha vuelto a abrir el debate en torno al absentismo laboral. Este fenómeno, que en algunos casos puede no estar justificado, ha llevado a varios organismos a tener que tomar medidas para controlar esta situación, tal y como la contratación de detectives privados o la introducción de los tornos digitales para vigilar las horas de entrada y salida del trabajo de algunos funcionarios.