El director de 'Barbarian' causa el terror con una nueva película de 'Resident Evil' El también director de 'Weapons' confirma que este nuevo film será muy diferente a la saga de videojuegos

Mar Georga Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:14 Comenta Compartir

El director y actor estadounidense Zach Cregger se ha zambullido de lleno en el género del terror en los últimos años con sus películas 'Barbaran', 'Weapons' y la incipiente 'Resident Evil'. Las dos primeras se caracterizan por crear atmósferas confusas y frenéticas en las que se entremezcla el drama con el terror y el humor. Un subgénero que bien podría definirse como de terror absurdo y que no deja indiferente a nadie, generando críticas y elogios a partes iguales: o la amas o la odias.

Ahora, Zach Cregger ha anunciado que se encargará de dirigir una nueva película de 'Resident Evil'. No obstante, el cineasta advierte que este 'reboot' no tendrá ningún parecido con la saga de videojuegos, ni tampoco con la saga de películas protagonizadas por Milla Jovovich. Según las propias palabras del director estadounidense, "será una especie de rock and roll... Quiero desconectar y hacer 'Evil Dead 2', volverme loco con la cámara".

La nueva película de 'Resident Evil' se ambientará en un hospital infectado y en cuarentena

Tal y como explica en una entrevista a 'Bloody Disgusting', su intención es jugar con los movimientos de la cámara, con el objetivo de generar una sensación de locura y frenetismo. "Soy un gran fan de 'Resident Evil', los he jugado todos. No sé cuántas veces he completado 'Resident Evil 4'. Me encanta. Pero no estoy intentando ser completamente fiel a la historia de los juegos; lo que quiero es contar una historia que capture la experiencia de jugarlos", detalla el cineasta a 'GamesRadar'.

Este nuevo título llegará a los cines en 2026, y por lo que se sabe hasta ahora, estará protagonizado por Austin Abrams ('Weapons') y narrará la historia de un repartidor que se queda atrapado en un hospital infectado por un nuevo brote que convierte a los enfermos en monstruos. "Todo lo que quiero es hacer una buena película y contar una historia cautivadora. Sé que estaré orgulloso del resultado, y espero que el público también", concluye Cregger.

﻿