«En el desayuno nada de azúcares añadidos»: Franco Berrino, médico de 81 años, revela los secretos de su longevidad El epidemiólogo italiano se posiciona como una de las mayores figuras dentro del campo de la nutrición

Mar Georga Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:14

El médico epidemiólogo Franco Berrino ha revelado algunos de sus secretos para, no solo vivir más, sino vivir mejor. En una entrevista a 'Corriere della Sera', el experto en nutrición ha confesado que a sus 81 años mantiene un ritmo de vida cargado de vitalidad. Se ha inscrito a clases de tango junto a su esposa, y también practica la meditación y el yoga cada mañana.

Tres claves para «envejecer bien, sin pesar sobre la sociedad, la familia y los hijos», según el epidemiólogo, son «la alimentación sana, el ejercicio y la meditación«. Respecto a la alimentación, Franco Berrino asegura que cuanto más natural y orgánica, mejor. «Productos de la tierra, lo más posible a kilómetro cero y de temporada», señala.

Asimismo, en el desayuno, recomienda que se consuman productos como el «muesli, tortas de garbanzos, kéfir, fruta cocida, semillas tostadas, pan, té verde en hoja, infusiones...». Y lo más importante: «nada de azúcares añadidos». El médico se muestra tajante antes el consumo de dichos ingredientes, a los que considera responsables, junto al tabaco y a los alimentos industriales, de algunas de las enfermedades que afectan a la sociedad en la actualidad (temática la cual trata en su nuevo libro).

Respecto al café, Berrino recomienda su uso pero con moderación, dado que «crea adicción». En el almuerzo o comida, el médico recomienda estos alimentos: «cereales integrales, legumbres, verduras, cuscús con vegetales mixtos, puré de habas con achicoria, cebada perlada con lentejas negras y verduras al horno y tortillas de garbanzos».

En definitiva, un menú de lo más variado pero en el que parece no haber cabida para la carne y las proteínas animales, lo que llama la atención. El epidemiólogo responde que: «Sobre la carne, la ciencia es clara: como todos los alimentos de origen animal, se debe consumir con prudencia. Yo la como un par de veces al año: pollo de corral«.

Por último, en cuanto a la merienda y cena, Franco Berrino avisa de que lo mejor es que sea ligera y a una hora temprana, aunque también está la opción de saltársela, tal y como suele hacer él mismo. «Yo he optado por saltármela, me detengo en la merienda. Pero para las familias de hoy es la única comida del día que hacen juntos. Cuando hay jóvenes, el convivio lo justifica. Recomiendo sopas, cremas de verduras, legumbres ligeras o cereales en pequeñas cantidades», concluye.