David Callejo, médico, revela por qué se produce la parálisis del sueño: «No son fantasmas» El anestesista explica que dormir en posición boca arriba aumenta el riesgo de que ocurra

Mar Georga Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:26

El fenómeno de la parálisis del sueño puede ser una experiencia aterradora que ocurre mientras la persona permanece consciente. Se estima que alrededor del 50% de la población la ha experimentado al menos una vez en la vida, según un estudio de la Universidad de Granada (UGR). Esta vivencia se manifiesta de diversas formas, y muchas personas la describen como la presencia de algo o alguien cerca, acechándolas, mientras se ven incapaces de moverse o hablar.

Para explicar las causas de este fenómeno, el médico David Callejo ha compartido un vídeo en el que detalla por qué el cuerpo permanece inmóvil durante estos episodios. «Lo que ocurre es que tu mente se despierta antes que tu cuerpo», señala el profesional. De hecho, por más que uno intente moverse o gritar, resulta imposible lograr que el cuerpo responda.

«En la fase REM, el cerebro se desconecta del cuerpo y los músculos se apagan para evitar movimientos durante los sueños. Sin embargo, a veces te despiertas en esa fase y tu cuerpo sigue apagado, aunque tu mente no», señala Callejo. Se trata de un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Es por ello que la realidad se distorsiona con los sueños, y puede dar lugar a la aparición de sombras, voces o incluso presencias.

Ante esta situación tan frustrante, el médico recomienda mantener la calma y esperar unos segundos hasta que pase. «Concéntrate en mover un dedo o la lengua, eso parece que desbloquea el cuerpo. Además, puedes prevenirlo durmiendo lo suficiente, reduciendo el estrés y evitando dormir boca arriba, una postura que se relaciona más con la parálisis del sueño», concluye el médico David Callejo.