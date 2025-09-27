Cristian, profesional de la construcción: «Un buen albañil debería ganar 2.800€ al mes» El experto analiza un sector invisibilizado y sin perspectivas de futuro debido a la falta de relevo generacional

Mar Georga Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:29

La escasez de albañiles se ha convertido en un problema cada vez más patente dentro del sector de la construcción en España. La carencia de relevo generacional, la pérdida de atractivo salarial, el esfuerzo físico requerido y la falta de reconocimiento han provocado que cada vez haya menos profesionales cualificados. Esto, en última instancia, afecta a la calidad y tiempo requerido para finalizar las obras.

En palabras de Cristian, albañil y fundador de una empresa dedicada a las reformas, la situación ha provocado que los salarios no siempre reflejen la experiencia ni la formación del trabajador. «He tenido peones que pasan de todo, y aunque respeto su estilo, si un oficial de primera cobra 1.700 euros y el peón casi 1.600 mientras está con el móvil, el oficial se frustra porque siente que debe gestionar todo él», señala el experto.

Muchos trabajadores, incluso con largos años de experiencia acumulados, reciben remuneraciones que no compensan el esfuerzo físico ni la responsabilidad que implica su labor, lo que provoca frustración y desmotivación. «Ahora mismo, un profesional que te coloque azulejos bien, al que le puedas explicar el trabajo y lo deje hecho, creo que debería estar cobrando 2.800 euros al mes», destaca Cristian.

Además, dado que no existe una gran diferencia entre el salario de un peón y un oficial, el experto considera que este primero debería destacar por su profesionalidad y ganas de trabajar. «Es súper importante que un peón sea bueno, porque hoy en día muchos están más pendientes del móvil. El peón que tengo es el mejor que hay, igual de importante que el alicatador o el carpintero», explica el albañil.

De este modo, el experto relata su experiencia y opinión personal en el podcast 'Sector Oficios'. Cristian considera que en la actualidad es muy difícil encontrar a un peón a la altura. «Empezamos buscando gente en portales de empleo y fue un fracaso total. De los últimos diez que contraté, solo me quedé con uno», concluye el experto. Por ello, a la hora de buscar nuevos trabajadores, ya solo se fía del boca a boca.