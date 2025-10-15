Esto es lo que cobra un piloto de caza en España: el extra que recibe en cada misión Rodrigo Pérez Bilbao, capitán del Ejército del Aire, ha desvelado cuál es su sueldo

Mar Georga Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:16 Comenta Compartir

Los pilotos de combate son una especializad dentro de la aviación militar y se caracterizan por ser unos expertos en el empleo de los sistemas de armas de la aeronave de combate. Como explica Iván Viamonte en 'Grupo Simbólico de Caza', «el Cazador es el paradigma del aviador militar; un sitial que pocos alcanzan. Como en 'Top Gun', la famosa escuela de caza de los Estados Unidos que solo está reservada para unos pocos... para los mejores».

Requisitos para ser piloto de caza en España

Ser piloto de un caza es una profesión muy exigente, además de una extraordinaria condición física, se exige de un conocimiento técnico muy elevado en el avión que se haya escogido como especialización. Para poder optar a esta profesión, no solo se requiere superar varias pruebas físicas y psicológicas, sino que además es imprescindible cumplir con otros requisitos formativos.

El primer requisito consiste en estar en posesión del título de Bachillerato, concretamente, del de Ciencias y Tecnología. También se pide completar una formación de cinco años -la carrera de Oficial del Ejército del Aire- mientras se compaginan los estudios teóricos con prácticas de vuelo, así como superar las pruebas de oficial del ejército y haber pasado por la Academia General del Aire.

Además, otros requisitos son ser mayor de edad y no haber superado los 21 años en el momento de publicación de la convocatoria, tener la nacionalidad española, carecer de antecedentes penales, no tener tatuajes contrarios a los Valores Constitucionales y no estar privado de Derechos Civiles. Es por ello que el piloto de caza debe tener muy clara su meta desde muy joven, incluso antes de comenzar el bachillerato.

Cuánto cobra un piloto de caza en España

Pero una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿cuál es el salario de un piloto de caza? Rodrigo Pérez Bilbao, piloto de F-18 en Ejército del Aire, ha respondido a esta duda en el pódcast 'Cita a ciegas'. «Si hablamos de sueldo neto, mi nómina son 2.700 euros al mes». No obstante, al igual que ocurre en otras profesiones, a esta se le pueden sumar otros extras, como acudir a misiones.

En cuanto a estos complementos, el capitán del Ejército del Aire señala lo siguiente: «Se paga por días de misión. Un poco más de 100 euros el día». El avión de combate F-18 se caracteriza por ser un caza polivalente, capaz de alcanzar los 2.200 km/hora, de lanzar misiles y de repostar en pleno vuelo. Se trata del caza estrella del Ejército del Aire y puede cruzar España en menos de media hora.