«Orgullo de ser cazador: una nueva temporada, una misma pasión»

12 de octubre 2025

El 12 de octubre marca el inicio de una nueva temporada de caza en la Comunitat Valenciana. Una fecha esperada con ilusión por los más de 50.000 cazadores valencianos que, desde la emoción del primer amanecer, vuelven a reencontrarse con el campo, los compañeros y los perros que son parte de su vida. Más allá de la tradición, la caza es hoy una forma de vida, una manera de entender la naturaleza y de contribuir al equilibrio de los ecosistemas.

La caza de la Comunitat Valenciana agrupa a más de 1.000 cotos de caza que gestionan más del 80% del territorio cinegético de la autonomía. Detrás de cada coto, de cada sociedad y de cada jornada en el monte, hay trabajo, compromiso y una pasión que no se apaga con el cierre de la temporada. El cazador valenciano vive el campo los 365 días del año: mantiene bebederos, repone siembras, limpia sendas, repara balsas y crea refugios para la fauna. Según los datos de la Generalitat Valenciana, el sector cinegético invierte más de 15,5 millones de euros anuales en mejoras medioambientales, el equivalente a unos 250 euos por cazador. Una cifra que refleja la implicación real y constante de un colectivo que actúa, muchas veces en silencio, por el bien común y la conservación del territorio.

«Ser cazador es mucho más que practicar una afición: es vivir con la tierra, entenderla y protegerla. Es sentir orgullo por nuestras raíces y por una cultura rural que ha sabido convivir con la naturaleza durante generaciones», afirma la presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

El inicio de temporada es un símbolo del vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Son horas en vela esperando el momento, charlas compartidas al amanecer, la emoción de los perros al salir del coche, los saludos entre compañeros y la brisa del primer día de campo.Es un ritual que va más allá de lo deportivo, que habla de respeto, compañerismo y pertenencia.

La Federación reivindica con firmeza la figura del cazador como aliado indispensable en la protección del medio ambiente y en la defensa del mundo rural. El cazador cuida lo que ama, y su labor, aunque muchas veces invisible, es esencial para mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas y la vitalidad de los pueblos del interior.

Cada temporada renueva un compromiso que no entiende de modas: el de quienes aman su tierra, trabajan por ella y la respetan profundamente. Por eso, cuando amanece el 12 de octubre, no solo empieza una nueva temporada: renace una ilusión. Y con ella, el eterno orgullo de ser cazador valenciano.