Urgente La Primitiva de este sábado premia con 639.063,05 euros a dos acertantes de sendos pueblos de apenas 5.000 habitantes
Claudia Nicolasa Psicología / YouTube

Claudia Nicolasa, psicóloga: «Si no le caes bien a la familia de tu pareja, es por esta razón»

La experta en comportamiento humano explica el funcionamiento de estas complejas relaciones con los familiares políticos

Mar Georga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

En ocasiones sucede que por mucho que una persona lo intente y ponga de su parte, su familia política -los padres, hermanos o incluso hijos de su pareja- no cede ni un ápice en su hiriente y constante rechazo. Se trata de una situación que genera un profundo malestar en aquellos individuos que lo padecen, generando una sensación de exclusión. Esta negativa por parte de los familiares políticos puede expresarse de diversas formas, pudiendo llegar hasta la confrontación en los peores casos.

La psicóloga Claudia Nicolasa analiza este fenómeno en uno de sus vídeos de TikTok y explica las razones que se ocultan tras este comportamiento. «Cuando no les caes bien a la familia de tu pareja, antes de caer en dinámicas conflictivas, te invito a hacer esta reflexión y así actuar de forma más racional, pausada y con mayor control de lo que sucede en esas relaciones problemáticas», comienza argumentando la experta.

El problema reside, en palabras de la profesional, en que la familia política es en realidad «un sistema que lleva años organizado, con un funcionamiento, unos roles, unas tradiciones, unos valores, unas reglas implícitas y unas dinámicas más o menos rígidas». Entonces, el yerno o la nuera aparece como un nuevo miembro que se incorpora a la familia y que amenaza con modificar ese férreo sistema. Esto sucede especialmente en aquellos casos en los que la relación es seria y presenta planes de futuro juntos.

«Tu pareja puede intentar moverse a un rol adulto autónomo, con proyecto propio, con vuestras propias reglas, vuestros propios tiempos. Y eso obliga al sistema a reorganizarse, lo cual puede incomodar mucho al sistema y no ser tan flexible y no tolerar bien los cambios», destaca la psicóloga Claudia Nicolasa. La experta recomienda que se trate de entender las razones que se ocultan tras este rechazo, para evitar que esta dinámica tóxica siga hiriendo, ya que no hay que tomárselo como algo personal.

@claudianicolasa Cuando no les caes bien a la familia de tu pareja… Antes de caer en dinámicas conflictivas, te invito a hacer esta reflexión y así actuar de forma más racional, pausada y con mayor control de lo que sucede en esas relaciones problemáticas. #psicologia #parejassanas #suegratoxica #narcisismo ♬ sonido original - Claudia Nicolasa Psicología

«Entenderlo así nos ayuda a separar el conflicto, el sistema que lucha por la supervivencia, separarlo de esas personas, esos miembros a través de los cuales el sistema batalla para sobrevivir. Separar esto te va a permitir ser más racional, no tomártelo como algo personal», concluye la autora del libro 'Es manipulación y no lo sabes'.

