Dos vehículos de autoescuelas realizando prácticas, en una imagen de archivo. Jesús Signes

Álex Requena, profesor de autoescuela: "Estos son los errores más comunes en el examen práctico"

El instructor señala cuáles son los fallos que hacen suspender más exámenes prácticos y cómo evitarlos

Mar Georga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:56

Álex Requena acumula varios años de experiencia como profesor de autoescuela, iniciando a sus alumnos en la conducción. Es por ello que en un vídeo compartido por 'Catalunya Ràdio', ha querido resumir cuáles son los seis errores más comunes que cometen los aspirantes al carnet de conducir. Según el experto en circulación, estos son los errores que provocan un mayor número de suspensos en el examen práctico.

1. No realizar todas las comprobaciones previas

Antes de comenzar a circular con el coche, el examinador suele realizar un par de preguntas sobre el vehículo o la documentación. Las denominadas comprobaciones previas, pueden estar relacionadas con los mandos del vehículo (claxon, limpiaparabrisas, luces...), la documentación (ITV, el seguro...), los sistemas de seguridad (como el chaleco reflectante) o los componentes básicos del motor (líquidos, neumáticos...). No contestar a una de estas preguntas se calificará como una falta leve.

2. No mantener una conducción autónoma

En ocasiones, el examinador deja de ofrecer indicaciones sobre le camino que debe seguir el alumno: "Gire a la derecha, ahora a la izquierda...". Es entonces, cuando el conductor debe continuar con la navegación de manera autónoma. Según el profesor de autoescuela Álex Requena, es en este momento cuando muchos se ponen nerviosos y se pierden, dejando de prestar atención a las señales de tráfico.

3. No respetar a los peatones

El profesor advierte de que algunos alumnos no se fijan en los pasos de peatones y se los saltan, sin verificar que haya viandantes alrededor. "No ven a los peatones, van conduciendo y se los saltan", señala el instructor Álex Requena.

4. No anticipar los semáforos

Se trata de otro error muy habitual, no saber anticiparse a los cambios de luz de los semáforos. Si está en verde y todavía faltan unos metros para llegar a este, lo más probable es que haya cambiado a rojo cuando lleguemos.

5. Provocar la intervención del profesor

Este error resulta en un suspenso automático: que el examinador o instructor se vea obligado a pisar los pedales por un descuido del alumno (tal y como saltarse un semáforo o un 'stop').

6. No controlar los nervios

Por último, un error universal es el de no mantener la calma. Los nervios pueden jugar una mala pasada, haciendo que el alumno muestre inseguridad y cometa fallos que de otro modo no hubiera cometido. Para el profesor de autoescuela Álex Requena, este es el factor más determinante: "Los nervios son lo peor. Si los controlas, tienes el examen. Pero si los dejas libres, estás suspenso".

