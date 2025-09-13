Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes
Agua con gas, imagen de recurso. FOTOLIA

«El agua con gas puede ayudarte a mejorar tus digestiones y a disminuir la hinchazón»: Blanca García-Orea, nutricionista

Su consumo moderado activa la secreción de ácido clorhídrico, clave para una correcta digestión

Mar Georga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:21

La nutricionista y creadora de contenido en redes sociales Blanca García-Orea Haro (@blancanutri) ha hablado en uno de sus vídeos sobre los beneficios del agua con gas. Esta bebida, además de ser apetecible, puede convertirse en la aliada perfecta para mejorar la digestión y aliviar la sensación de hinchazón abdominal.

En palabras de Blanca García-Orea, «el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico al contener dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en el estómago». Este proceso, asegura, «puede encadenar la liberación de ácido clorhídrico, que es clave para digerir los alimentos, especialmente las proteínas, y para absorber vitaminas y minerales«.

Noticias relacionadas

Cómo recuperar la figura después de las vacaciones: las cuatro claves de una experta

Cómo recuperar la figura después de las vacaciones: las cuatro claves de una experta

Los 4 alimentos que conviene evitar en ayunas

Los 4 alimentos que conviene evitar en ayunas

La infusión que ayuda a aliviar los sofocos de la menopausia, según el nutricionista clínico Carlos Dorado

La infusión que ayuda a aliviar los sofocos de la menopausia, según el nutricionista clínico Carlos Dorado

Es decir, la consumición de un vaso pequeño de agua con gas antes de las comidas puede activar la digestión, así como aliviar los síntomas que aparecen cuando el estómago no está suficientemente ácido. No obstante, la nutricionista alerta de que un exceso en el consumo de agua con gas puede producir todos los resultados opuestos: «nos puede aumentar esa sensación de gases y distensión abdominal».

@blancanutri Sabes que el agua con gas puede a expulsar gases mejorar tus digestiones y tanto la hinchazón abdominal? Te cuento 😊☝🏽 #aguacongas #hinchazón #gases #nutricionista #nutricion #inflamacion #antiinflamatorio #agua #gas #microbiota ♬ sonido original - blancanutri

Por lo tanto, el consumo de esta bebida en pequeñas cantidades -un vaso pequeño- puede llegar a ser una opción natural para reducir las molestias estomacales. Eso sí, la clave está en la moderación, ya que un exceso en su consumo puede producir efectos indeseados, desencadenando más problemas que beneficios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  4. 4 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  5. 5 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    El Roig Arena se vuelve a vestir de largo: Camilo abre la temporada de conciertos
  10. 10

    Gan Pampols, en su cuenta atrás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «El agua con gas puede ayudarte a mejorar tus digestiones y a disminuir la hinchazón»: Blanca García-Orea, nutricionista

«El agua con gas puede ayudarte a mejorar tus digestiones y a disminuir la hinchazón»: Blanca García-Orea, nutricionista