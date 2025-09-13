«El agua con gas puede ayudarte a mejorar tus digestiones y a disminuir la hinchazón»: Blanca García-Orea, nutricionista Su consumo moderado activa la secreción de ácido clorhídrico, clave para una correcta digestión

Mar Georga Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:21 Comenta Compartir

La nutricionista y creadora de contenido en redes sociales Blanca García-Orea Haro (@blancanutri) ha hablado en uno de sus vídeos sobre los beneficios del agua con gas. Esta bebida, además de ser apetecible, puede convertirse en la aliada perfecta para mejorar la digestión y aliviar la sensación de hinchazón abdominal.

En palabras de Blanca García-Orea, «el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico al contener dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en el estómago». Este proceso, asegura, «puede encadenar la liberación de ácido clorhídrico, que es clave para digerir los alimentos, especialmente las proteínas, y para absorber vitaminas y minerales«.

Es decir, la consumición de un vaso pequeño de agua con gas antes de las comidas puede activar la digestión, así como aliviar los síntomas que aparecen cuando el estómago no está suficientemente ácido. No obstante, la nutricionista alerta de que un exceso en el consumo de agua con gas puede producir todos los resultados opuestos: «nos puede aumentar esa sensación de gases y distensión abdominal».

Por lo tanto, el consumo de esta bebida en pequeñas cantidades -un vaso pequeño- puede llegar a ser una opción natural para reducir las molestias estomacales. Eso sí, la clave está en la moderación, ya que un exceso en su consumo puede producir efectos indeseados, desencadenando más problemas que beneficios.