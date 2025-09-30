El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia Se trata del tercer establecimiento propio de la firma de alta costura en España

Sara Bonillo Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 02:30

El diseñador de altura costura Hannibal Laguna inaugura su primera tienda en Valencia, un espacio concebido como punto de encuentro para la moda prêt-à-porter de la firma. La línea representa la versión más contemporánea y versátil de la marca, con propuestas del día a día y comienza con su colección de otoño/invierno 2025 «Core», una colección compuesta por abrigos, pantalones, vestidos y complementos cuya imagen de campaña es la modelo y actriz Laura Sánchez.

Además, en la tienda ubicada en la calle Jorge Juan nº30 se podrá descubrir también un rincón exclusivo de Hannibal Laguna White, la línea bridal & eventos que ha vestido a novias y mujeres de todo el mundo en momentos únicos. Una auténtica meca para quienes buscan la esencia de la marca en todas sus facetas. El local elegido cuenta con 125 metros cuadrados y hasta ahora pertenecía a la firma de moda Alaia.

Se trata del tercer establecimiento propio de la firma de alta costura en España, que hasta ahora solo contaba con tienda física en Madrid y Alicante, aunque también cuentan con algunos puntos de venta en 'El Corte Inglés' de varias ciudades. El precio de los productos varía dependiendo de la prenda, aunque son muchos más económicos que los de sus colecciones 'couture', que oscilan entre los 2.000 y 3.000 euros.

Tras casi cuatro décadas vistiendo a mujeres de todo el mundo para los eventos más exclusivos, la firma amplía horizontes con su nueva línea Collection, una propuesta de prêt-à-porter de autor para vestir a las mujeres desde primera hora del día de una forma versátil, urbana y caprichosa que eleva las señas de identidad de la marca a la moda más utilitaria.

Con Collection comienza un nuevo reto que nace para vestir el día a día de las clientas habituales, acceder a un público nuevo y proyectarse a las generaciones de la nueva era. Un maravilloso desafío con el objetivo de acercarse a un público más extenso que el habitual de sus colecciones Couture.

Sobre Hannibal Laguna

La firma Hannibal Laguna, fue fundada en 1987 por Hannibal Laguna y se ha consolidado como una marca de autor española con proyección internacional, reconocida por sus colecciones de alta costura nupcial, el perfeccionamiento de técnicas artesanas y su fuerte vínculo con la moda española a través de desfiles y exposiciones. Su estilo se caracteriza por la elegancia clásica, la sofisticación y la búsqueda de la perfección en el diseño y la confección.

Hannibal nació en Caracas, Venezuela, en 1967 y se trasladó a España a los 15 años. Sin embargo, su madre era valenciana, y la familia se mudó a Valencia en 1982, por lo que tiene fuertes raíces valencianas y se le considera un diseñador español con una conexión importante con la Comunitat.