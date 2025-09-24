Los problemas de Violeta Mangriñán para abrir su nueva tienda en Valencia

A. Pedroche Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

La valenciana Violeta Mangriñán es una de las influencers más importantes de España a día de hoy. Saltó a la fama hace ya varios años gracias a su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', el programa de Mediaset en el que los jóvenes trataban de encontrar el amor. De ahí dio el paso a 'Supervivientes'. Su popularidad no paró de crecer. Tanto que finalmente pudo dedicarse a vivir de las redes sociales. Sin embargo, esta joven de 31 años natural de La Vall d'Uixò, cuenta con una faceta emprendedora que no todos conocen. Concretamente, en el campo de la hostelería.

Violeta cuenta con su cadena Maison Matcha especializada en té matcha. Esta bebida, de origen oriental, ha ganado mucha popularidad en los últimos años. Especialmente gracias a las redes sociales. Abrió su primer local en Madrid hace un año. Tras ver el éxito que tuvo, se lanzó amplió el negocio y abrió un segundo establecimiento, también en la capital. También le ha hecho ganar todavía más presencia y popularidad en redes sociales. Además, ha hecho algún guiño a su tierra en las recetas de sus establecimientos. Por ejemplo, para una de sus beidas sustituye la leche por horchata valenciana.

Es un negocio muy rentable. De hecho, en alguna ocasión, la influencer no ha tenido problemas en hablar de cuánto margen le saca a cada bebida, para justificar los precios a los que se tiene que vender un té matcha. Le va tan bien que hace unos meses comunicó a sus seguidores que Maison Matcha llegaría a Valencia. «El 3 tenia que ser en la terreta, tenia que ser en Valencia, tenia que ser en casa», decía en la publicación de Instagram. Además, se podía ver un local vacío en el cruce de la calle Bonaire y la calle Barcelonina, en pleno centro. Una ubicación privilegiada.

Sin embargo, la apertura se ha ido retrasando. Nadie entendía bien por qué. Violeta, durante un canutazo en la alfombra roja de los premios Yummy, ha explicado el motivo por el que ha tenido que posponer la inauguración de su nuevo negocio. «Resulta que hay una ley acústica que dice que no puede haber dos locales de hostelería en un radio de 30 metros con licencia de cafetería», comienza explicando.

«Eso nos ha retrasado toda la vaina y, si Dios quiere, las obras empezarán ya y en diciembre abriremos», ha asegurado. «Será take away porque no tendremos licencia de cafetería de momento porque la ley está revocada desde antes que yo quisiera abrir Maison Matcha y cuando cambie pues podré poner mesas», zanja Violeta.