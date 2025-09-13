La decoloración capilar en tendencia le sale fallida a Broncano

David Broncano lo ha vuelto a hacer. No porque haya generado polémica con una pregunta absurda, un invitado que nadie espera, una salida de tono. ... En realidad, el presentador está dando que hablar por su cambio de imagen, ya que se ha decolorado el cabello y ahora luce una especie de rubio amarillento en diferentes tonos. Es el mismo Broncano de barba castaña que ahora pudiera pasar por una mezcla de surfero noruego, estrella de K-pop o futbolista que va a comenzar la Liga.

La realidad es que la reacción en redes ha sido inmediata, y ya circulan memes, bromas y comparaciones. Porque antes que él ha habido muchos famosos que se han apuntado a una moda que nos lleva a finales de los noventa, principios de los 2000, a la estética de los Backstreet Boys o las Spice Girls. Han sido artistas quienes han decolorado su cabello, pero sobre todo futbolistas. Desde Messi a Griezmann, pasando por Beckham antes que ellos, cantantas comom Justin Bieber y otros como Maluma o Bad Bunny. Todos han innovado capilarmente, y eso se nota en las peluquerías. Daniel Gallego, estilista masculino, reconoce que ya ha habido varias llamadas interesándose por una decoloración. Porque esto es así: cuando un famoso se cambia la imagen hay muchas personas anónimas que siguen su estela.

Sobre todo después de que Carlos Alcaraz, recién aupado al número 1 del mundo después de ganar el US Open de Nueva York, también haya aparecido con el pelo decolorado de un rubio platino. Según Gallego, mucho más acertado que el de Broncano, con un tono platino que le favorece y lo conecta con esa estética californiana que parece hecha a su medida.

Gallego recuerda que entre los futbolistas valencianos, hubo una persona que marcó tendencia, y ese fue el portero Santiago Cañizares. La decoloración del arquero valencianista era de un color blanco hielo que le favorecía, pero según explica Gallego, no le sucede lo mismo a Broncano: «Como profesional diría que la decoloración no estaba bien hecha. EEn su caso, se ven reflejos dorados y en los laterales incluso un tono más amarillento o anaranjado. No sabemos si fue a propósito, pero el resultado no es del todo favorecedor. Creo que habría funcionado mejor un rubio más platino o tirando hacia el blanco».

El contraste con Broncano es evidente: «uno parece un guiño a la moda, el otro un experimento fallido». Y no es el único caso reciente: Lamine Yamal también probó el rubio este verano, aunque con poca fortuna. «Su tono quedó en un amarillo pollo bastante feo, pero en este caso hay una excusa: con cabello afro es mucho más complicado conseguir un rubio blanco uniforme», añade Gallego.

¿Por qué lo hacen?

Más allá de la estética, la decoloración se ha convertido en un gesto pop con lecturas múltiples, desde un símbolo de reset vital o profesional, un gesto de rebeldía y moda o una estrategia de reinvención, muy típico entre los artistas de música urbana, que se mueven en un ambiente muy visual para un público joven. En el caso de Broncano, probablemente tenga que ver con una manera de llamar la atención: estamos en el mes de septiembre, su programa ha empezado y siempre es bueno para la televisión que hablen de uno. Sobre todo si la lucha por la audiencia es encarnizada.