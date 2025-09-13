Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Broncano, a su llegada a la gala de clausura del Festival de Televisión de Vitoria. EFE / L. Rico

La decoloración capilar en tendencia le sale fallida a Broncano

El presentador se apunta a la tendencia de moda y aparece con el cabello de unos tonos rubios amarillentos

María José Carchano/Daniel Gallego

María José Carchano/Daniel Gallego

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 01:12

David Broncano lo ha vuelto a hacer. No porque haya generado polémica con una pregunta absurda, un invitado que nadie espera, una salida de tono. ... En realidad, el presentador está dando que hablar por su cambio de imagen, ya que se ha decolorado el cabello y ahora luce una especie de rubio amarillento en diferentes tonos. Es el mismo Broncano de barba castaña que ahora pudiera pasar por una mezcla de surfero noruego, estrella de K-pop o futbolista que va a comenzar la Liga.

