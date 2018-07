Llegan los radares que detectan si usas el móvil al volante Una mujer escribe un mensaje mientras conduce. / AP El sistema, que se ha implantado en el condado de Norfolk, en Reino Unido, avisa al conductor de la infracción por medio de un flash LAS PROVINCIAS Viernes, 13 julio 2018, 12:12

Llega lo último en Seguridad Vial. O al menos a Norfolk, en Reino Unido. Y es que, esta ciudad inglesa ha probado en sus carreteras un novedoso sistema que permite detectar a los conductores que utilizan su teléfono móvil mientras van al volante.

Según publica el Consejo del Condado de Norfolk en su web, este sistema, que se ha elaborado junto con la empresa local de seguridad Westcotec, se integra en las carreteras del condado e identifica, mediante el Bluetooth del vehículo, si algún dispositivo móvil de su interior recibe o emite alguna señal, así como el tipo de señal en cuestión.

Norfolk County Council

Como consecuencia de todo ello, cuando el coche pasa por el radar este emite un flash a modo de aviso para llamar la atención del conductor.

No existe un sistema que registre las matrículas de los vehículos infractores, así que, por el momento, se trata de una medida disuasoria ya que no penaliza directamente al no identificar los vehículos.