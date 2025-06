El importante aviso de una farmacéutica sobre la crema Nivea de lata azul

Clara Alfonso Martes, 3 de junio 2025, 01:27 Comenta Compartir

Es redonda, metálica, azul intenso y reconocible a kilómetros. La crema Nivea en lata se ha convertido en un clásico de los hogares desde hace más de un siglo. Pocos productos cosméticos han resistido tan bien el paso del tiempo, manteniendo su fórmula casi intacta y presumiendo de ser válida para todo tipo de pieles. Pero, ¿lo es realmente?

La farmacéutica y divulgadora Helena Rodero, especializada en cosmética y con más de 400.000 seguidores en TikTok, no lo tiene tan claro. En varios de sus vídeos ha lanzado un contundente mensaje: no es un producto para todos, y usarla mal puede acabar provocando más problemas que beneficios. «Está cargada de perfumes», advierte, señalando que su composición no es la más adecuada para según qué pieles, especialmente las grasas o sensibles.

Aunque recientemente un estudio respaldado por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) destacaba su capacidad hidratante, Rodero insiste en matizar su uso. «Valorando los principales ingredientes, vemos que son súper grasos y esto la hace una crema muy untuosa y tirando a comedogénica», explica. Es decir, puede obstruir los poros y favorecer la aparición de granos, espinillas o puntos negros.

Y no lo dice al azar: la fórmula de la Nivea de lata azul incluye parafina líquida, cera microcristalina, lanolina, glicerina y pantenol. Todos son agentes hidratantes, sí, pero no precisamente ligeros. «En el rostro nunca me la aplicaría y menos en el contorno de ojos. Sí la utilizaría para los codos, rodillas y pies. Para eso seguramente valga bastante», afirma la especialista.

«No es inocua para todos»

A quienes buscan una buena hidratante facial, Rodero recomienda productos sin perfumes y con ingredientes más afines a la piel del rostro, como ácido hialurónico, ceramidas o niacinamida, que refuerzan la barrera cutánea sin saturarla.

«La Nivea funciona, pero no es inocua para todos. Antes que aplicármela en la cara, prefiero una vaselina sin perfume: es más barata y cumple una función similar sin riesgo de irritaciones», sostiene.

Con todo, la crema más famosa del mundo sigue generando debate. Y aunque su capacidad de hidratación está fuera de duda, este tipo de advertencias recuerdan que en cosmética, como en casi todo, lo que va bien a unos, puede no ser lo ideal para otros.

Temas

salud

TikTok