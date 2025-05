Dermatólogos analizan la calidad de la crema Nivea de lata azul y este es el resultado

Clara Alfonso Sábado, 3 de mayo 2025, 00:34 Comenta Compartir

La clásica lata azul de Nivea ha sido un imprescindible en millones de hogares durante muchos años. Se hereda, se regala, se rescata de los armarios en invierno y se lleva en la maleta en verano. Con su aroma inconfundible y su textura espesa, esta crema ha sido usada para todo: hidratar manos secas, prevenir rozaduras, calmar la piel del bebé o suavizar los talones. Es, sin duda, un icono del cuidado personal. Pero más allá de su popularidad y su historia centenaria, cabe preguntarse: ¿es realmente eficaz? ¿Sigue estando a la altura frente a las fórmulas más modernas? Para despejar esas dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha sometido la famosa crema a una revisión dermatológica y sensorial rigurosa. Y los resultados permiten matizar su reputación.

El análisis clínico de la OCU se centra en su capacidad hidratante. Para ello, la crema se ha aplicado en el antebrazo de 20 personas durante dos semanas, dos veces al día. Antes y después del tratamiento, un corneómetro mide el nivel de hidratación cutánea. Además, se han comparado los resultados con una emulsión de referencia, utilizada como producto de control. Según la OCU, «tras dos semanas de uso, la Nivea de lata azul ha demostrado su capacidad de hidratación, que es 'buena'».

Por otro lado, se ha llevado a cabo un test de uso con 30 mujeres que probaron la crema sin saber cuál era. Las participantes han evaluado distintos aspectos como el olor, la textura, la facilidad de aplicación, la sensación en la piel y la eficacia hidratante. El aroma ha sido, sin duda alguna, uno de los puntos fuertes del producto: gusta tanto en el envase como en la piel, y muchas lo relacionan con recuerdos personales. La textura, en cambio, se describe como densa y algo difícil de extender. En cuanto a la sensación grasa, las opiniones se dividen: algunas la encuentran demasiado pesada, ideal solo para pieles muy secas, mientras que otras no sienten esa pesadez.

Desde el punto de vista dermatológico, la fórmula incluye ingredientes reconocidos por su efecto hidratante y emoliente, como la parafina líquida, la lanolina y la cera microcristalina. También contiene glicerina y pantenol, habituales en productos destinados al cuidado cutáneo. Algunas aplicaciones de análisis cosmético penalizan el uso de aceites minerales por su origen en derivados del petróleo, pero la OCU aclara que estos aceites, «se consideran seguros sobre la piel» aunque no se recomienda su uso en productos que puedan ingerirse, como los bálsamos labiales.

Otro aspecto destacado es que la crema no contiene conservantes, ya que su propia formulación impide el crecimiento de microorganismos. No obstante, sí incluye perfume y, con él, siete fragancias alergénicas que deben declararse por ley. Un punto a tener en cuenta si se trata de una piel sensible o alérgica.

En cuanto al etiquetado, cumple con la normativa, pero la OCU advierte sobre algunas expresiones utilizadas en el envase: «Somos críticos con alegaciones como 'compatibilidad con la piel dermatológicamente probada': este tipo de declaraciones atribuyen al producto una sensación de ser más seguro para la piel, cuando en realidad todos los cosméticos deben serlo», apunta.

En definitiva, la crema Nivea de lata azul supera el análisis con una valoración positiva, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad de hidratación. Sin embargo, también deja claro que no es perfecta y que su eficacia depende en gran medida del tipo de piel y de las preferencias personales de cada usuario.

