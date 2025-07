Hosteleros de El Palmar activan sus bombas de agua ante posibles reventones

«No puedo dormir porque tengo miedo de que me vuelva a entrar agua»

El pasado jueves, Juli Soler, nacida y criada en El Palmar, presenció con sus propios ojos la explosión de una tubería que formaba parte de la canalización de la entrada de su casa. En unos pocos segundos, la que antes fue el hogar de su abuela se vio invadida por un invitado sorpresa: el agua de las cañerías. «Estaba tan tranquila y de repente, ¡boom! explotó», relata.

«Nada más me vieron, los vecinos entraron a ayudarme», explica, orgullosa. Unos dirigían el agua con recogedores, otros con escobas e incluso trajeron bandejas de horno para ponerlas en la puerta y que no pasara el agua. «Filtraba hasta por los ladrillos, parecía un grifo», describe.

Pero mientras todos la ayudaban, Juli no pudo evitar sentir una especie de 'dejà vu': esto ya le había ocurrido antes. «Hace unos 16 años ya me reventó por el mismo sitio y vinieron y lo reparé. Eso es lo que no me cuadra a mí, si ya estaba arreglado ¿por qué revienta otra vez?». Una pregunta para la que nadie tiene una respuesta definitiva. El Ayuntamiento insiste en que los reventones se deben a la ola de calor, pero ni Juli ni los vecinos de El Palmar encuentran lógica en esta explicación.

«Esa canalización la hicieron, por lo menos, en la década 60, eso estará deshecho totalmente», cuenta Juli, que lleva casi toda su vida soportando los fallos en las tuberías. Además, ella recuerda perfectamente que la calle Vicente Baldoví, donde ocurrieron los primeros reventones del mes, «fue la primera que canalizaron», lo que quiere decir que tiene las tuberías más viejas.

«A la mañana siguiente del reventón, tenía la casa otra vez llena de agua», relata la mujer, aún asustada por lo que le ha pasado. «Subí todos los muebles y todavía no los he bajado porque tengo miedo de que me vuelva a pasar, no puedo ni dormir».

Una preocupación que acecha a cada vecino de esta pedanía, donde vivir con el miedo constante a un nuevo reventón se ha vuelto parte de la rutina diaria. Mientras esperan una solución real y duradera, los habitantes de El Palmar siguen pendientes del más mínimo ruido, temiendo que sea el anuncio de otra explosión.