Llega el último Mercurio retrógrado del año: qué puede pasar, cuándo empieza y cuánto dura Este fenómeno suele despertar el temor de muchas personas por los efectos que se supone que genera en el día a día

Viernes, 7 de noviembre 2025

Seguro que alguna vez has escuchado eso de 'estamos en Mercurio retrógrado' para justificar cualquier percance o situación crítica que ocurra. Aunque muchos se usan este fenómeno para echarle las culpas de todo lo malo que les ocurre, la realidad es que se trata de un periodo de tiempo en el que muchos perciben que las cosas se desajustan un poco.

Pero ¿qué es exactamente Mercurio retrógrado? Se trata de un fenómeno astrológico en el cual, desde la perspectiva de la Tierra, el planeta Mercurio parece moverse hacia atrás en su órbita alrededor del Sol. Sin embargo, esto es una ilusión óptica causada por el movimiento relativo de la Tierra y Mercurio, aunque eso no quita de que su impacto en la astrología, y también en las creencias populares, sea notable.

Se dice que durante el período de Mercurio retrógrado, las personas suelen experimentar más desafíos e inconvenientes en diversos aspectos de su vida diaria. Por ejemplo, loas comunicaciones suelen dar lugar a malentendidos, se observan retrasos en la recepción de información o en el funcionamiento de sistemas.

También se suele decir que afecta al ámbito tecnológico, con dispositivos electrónicos que tienden a fallar con más frecuencia. Por otra parte, puede haber retrasos y contratiempos inesperados, como pequeños accidentes o cambios imprevistos en horarios y viajes.

También puede darse un cambio en lo que respecta a la toma de decisiones y planificación, ya que durante Mercurio retrógado las personas tienden a estar más indecisas e inseguras, cambiando de opinión más a menudo e incluso modificando su rutina más de lo habitual.

Cuándo empieza y cuánto dura el próximo Mercurio retrógrado

El próximo Mercurio retrógrado será el último del año, y tendrá lugar este domingo hasta el sábado 29 de de noviembre de 2025, unas semanas en los que puede dejar cambios para todos los signos del horóscopo. Además. este fenómeno arranca en Sagitario y termina en Escorpio, por lo que se espera que sea especialmente intenso y cargado de dramas, aunque también puede ser la ocasión perfecta para poner en marcha cambios e incluso reinventarse.