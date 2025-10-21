El Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides sitúa al cometa 3I/ATLAS en su punto más cercano al Sol el 30 de octubre Se trata del tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora

El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra. Se trata del tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Este objeto interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora cuando fue localizado por primera vez y alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, según informa la NASA.

El telescopio de sondeo Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés) en Río Hurtado, Chile, fue el primero en informar de la existencia del cometa 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025 y desde entonces es seguido desde observatorios de todo el mundo.

El cometa 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y de alguna manera fue expulsado al espacio que está entre las estrellas. Durante millones o incluso miles de millones de años, se ha desplazado hasta llegar a nuestro sistema solar. Cuando fue descubierto, 3I/ATLAS estaba a unos 670 millones de kilómetros del Sol, dentro de la órbita de Júpiter. Según explica la NASA «Simplemente está pasando por nuestro sistema solar y continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo.»

Los astrónomos aún no saben cómo de grande es este cometa, pero se ha observado que se mueve muy rápido. Aunque la trayectoria de este objeto lo lleva al sistema solar interior, no se acercará a menos de 240 millones de kilómetros de nuestro planeta. La NASA insiste en que 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra. El cometa alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de 210 millones de kilómetros, justo dentro de la órbita de Marte.

