Horóscopo del martes 21 de octubre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

ML Martes, 21 de octubre 2025, 00:53 | Actualizado 00:58h. Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este martes 21 de octubre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Es el momento de replantear la naturaleza de tu relación, sé positivo/a pero sincero/a con tu pareja. No le ocultes lo que piensas. Eres excesivamente prudente en el trabajo. Esto puede jugar en tu contra en ciertas ocasiones en las que lo que vale es ser más atrevidao/a y asumir ciertos riesgos. Si te encuentras cansado/a físicamente, no te preocupes. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Esta semana, si tu pareja no te es completamente sincera, tú tampoco lo serás. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. Los aspectos planetarios de hoy inciden sobre tu columna vertebral. Si te despiertas con dolores en el cuello o tienes malestares en la espalda, revisa bien tu colchón y todas tus almohadas. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Si estás libre, muy pronto conocerás a alguien con quien puedes vivir una relación muy pasional pero si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Tu jefe está muy contento contigo gracias a tus resultados, pronto te lo transmitirá. Si te sientes algo indispuesto/a físicamente, no te inquietes porque según transcurra el día te irás recuperando y al llegar la tarde estarás nuevamente en forma. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

En el ámbito familiar, tendrás una semana tranquila después de algún tiempo de situaciones complicadas. Es posible que pronto te enfrentes a una reunión muy importante en el trabajo que pueda afectar a tu futuro laboral. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. Pronto vivirás un ascenso en el trabajo. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Verifica la información sobre deudas, impuestos o cuentas bancarias porque algo inesperado podría cambiar las cosas.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. No abuses de la comida basura, puede causar problemas en tu salud a largo plazo. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Pronto tendrás una entrevista que quizá no salga tan bien como esperabas, ten paciencia. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Si estabas pasando una mala racha económica, ahora las cosas van a cambiar.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Pronto tu pareja te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Estás de suerte en el ámbito laboral y si sabes aprovechar las circunstancias podrás avanzar en este terreno. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Temas

Cáncer

libra