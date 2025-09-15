Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 15 de septiembre de 2025

JZ Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:37 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este lunes 15 de septiembre de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Llega el verano y florece el amor. Te irá muy bien en los próximos días. En el ámbito laboral pronto empezarás una etapa en la que tendrás mucha motivación, te resultará fácil continuar y destacar. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Debes tener cuidado antes de efectuar algún tipo de negocio con el cual no estás familiarizado, podrías llegar a perder mucho dinero.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Dentro de poco aparecerá alguien con quien puedes vivir esa relación pasional que has estado esperando. Sin embargo, si buscas estabilidad no es la persona adecuada. Déjate llevar en el trabajo y vendrán alegrías, si ganas confianza estarás más creativo y más suelto. No des pie a que una distracción afecte en tu salud. Debes cuidarte y comer sano. El momento de riqueza económica podría cambiar en unas semanas.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hay cierta negatividad en el ambiente familiar que no te ayuda. Aléjate de él un tiempo. Ya retomarás contacto. La distancia por unos días no vendrá mal. Pronto vivirás una mejora en el trabajo. Cuidado con la salud, hay algún síntoma de debilidad. Tienes que replantearte las finanzas.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Escucha a un buen amigo, él tiene la clave aunque no lo parezca. Tus personas cercanas te beneficiarán en un futuro próximo. Si tienes un proyecto comercial en mente es el momento de ponerlo en marcha. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Es posible que esta semana sientas una gran decepción por parte de alguien a quien quieres, no te hundas, lo superarás pronto. En el trabajo, corres riesgo de cometer un error que puede tener consecuencias. Concéntrate bien en lo que haces, estás a tiempo de evitarlo. Es necesario que aprendas a relajarte y que dedique tiempo para ti. La tensión es la causa esencial de tu malestar en temas de salud. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Tu relación se ha encaminado muy positivamente y requiere una consolidación. Sois una pareja con mucho futuro. Viene una época con mucha carga de trabajo, no te agobies, pronto disminuirá el volumen y te relajarás. Debes tomar precauciones a la hora de manipular sustancias tóxicas para evitar accidentes o descuidos. Se está extendiendo ante ti un verdadero arcoíris de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharlas correctamente.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Tienes que replantearte ciertas cosas con tu pareja. La relación no termina de fluir. Es momento de hablar y dejar las cosas claras. Eso os vendrá bien a ambos. No le ocultes lo que piensas. En el trabajo ahora te conviene guiarte por tu instinto que seguir consejos ajenos. Pronto sentirás una vitalidad impropia de ti. En tema económico podrías recibir un ingreso o préstamo de una persona cercana.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Estás en un momento muy bueno y afortunado para las relaciones sentimentales. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de alguna mascota de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. No te precipites al invertir en un negocio que parece muy atractivo, podría causarte grandes pérdidas económicas.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu pareja no está ahora del mejor humor, piensa en cómo solucionarlo, no en una ruptura. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Habrá un reeencuentro inesperado con la llegada del verano. Esa persona que hace tiempo no veías podría cambiar todo por completo. Ten cuidado con ofertas de trabajo que prometen muchas cosas y luego no cumplen. Aprovecha las vacaciones para relajarte de tanto estrés. Presta atención a los excesos o el bolsillo lo acabará notando.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se vienen unas fechas ideales para llevar a tu pareja de fin de semana romántico o hacer algo juntos. Es posible que pronto te enfrentes a algo importante en el trabajo que puede afectar a tu futuro laboral. La mejor manera de desintoxicarte es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Ganarás popularidad por algo que has hecho. Es posible que durante estos días estés distraído, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. Cuidado con sobrecargarte en el trabajo, podrías poner en riesgo tu salud. Puede que tengas algunos gastos con los que no contabas, intenta no derrochar.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Las Provincias no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

