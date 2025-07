Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 24 de julio de 2025

M.P. Jueves, 24 de julio 2025, 00:03 Comenta Compartir

Consulta todas las predicciones del horóscopo para este jueves, 24 de julio de 2025, y descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado.

Elemento: Fuego Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Hoy será un buen día para solucionar esos pequeños problemas que te tienen últimamente algo distanciado/a de tu pareja. Un familiar te hará un préstamo. En el trabajo, te ofrecerán participar en proyectos creativos, acéptalos. El miedo a los ascensores te angustia, intenta solucionarlo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Aries: Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Puedes ser víctima de un error, acláralo con tu pareja antes de que sea demasiado tarde. Hoy tus cuentas te dejan respirar. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Toma las medidas necesarias para acabar con esos nervios.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Tauro: Virgo, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

Hoy te acordarás más que nunca de una persona querida. No debes ser tan materialista, el dinero no lo es todo. No te busque complicaciones con un compañero/a. Estás tenso, procura realizar ejercicios de relajación.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Géminis: Libra, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Nubarrones se ciernen en torno al amor, no estás atravesando por un buen momento. Comienza una fase de estabilidad económica, fruto de los esfuerzos cometidos previamente. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. La mejor receta para la salud es divertirse.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Cáncer: Escorpio, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Nunca está de más demostrar cariño a los padres, ellos también lo necesitan. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Debido a tu constancia, conseguirás un buen trabajo. El yoga te ayudará a reponer energías.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Leo: Aries, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Los astros favorecerán hoy los vínculos afectivos. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Suaviza tu carácter y no agobies a los compañeros. El estrés perjudica tu salud, sería bueno que aprendieras técnicas de relajación.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Virgo: Tauro, Capricornio, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Piensas que nadie te comprende y eso no es cierto. Nada nuevo en tu situación económica. Hoy te felicitarán por tu trabajo, llevas tiempo haciendo las cosas bien y llega el momento de la recompensa. Debes vigilar más tu sistema circulatorio.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Libra: Géminis, Acuario, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Podrías disfrutar de un apasionado romance. No hagas ningún tipo de apuesta monetaria. Las disputas en tu trabajo te harán tomar una decisión. No lo hagas en caliente. Tu dentadura estará hoy muy sensible, no olvides hacer una visita al dentista.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Escorpio: Cáncer, Piscis, Tauro, Virgo y Capricornio.

Elemento: Fuego Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No debes eludir los compromisos familiares. Sorprende a todos con el plan de ahorro que has diseñado. Procura que el éxito profesional no se te suba a la cabeza. El hierro es necesario para el organismo, vigílalo.

Elemento: Fuego

Características principales: intuitivos, líderes, creativos, pasionales e inspiradores.

Signos compatibles con Sagitario: Aries, Leo, Géminis, Libra y Acuario.

Elemento: Tierra Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu vida sentimental no se verá afectada por los chismes. Piensa en los beneficios a largo plazo y no toques tu cuenta bancaria si no es extrictamente necesario. Tu improvisación es algo muy valioso para tu empresa. Los dolores de cabeza desaparecen.

Elemento: Tierra

Características principales: centrados, manifestadores, prácticos, perfeccionistas y ambiciosos.

Signos compatibles con Capricornio: Tauro, Virgo, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Elemento: Aire Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Reflexiona antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Buenas noticias económicas. Hoy no te sentirás valorado/a por su jefe. Cuidado con los dolores de cabeza y evita, en la medida de lo posible, las discusiones.

Elemento: Aire

Características principales: estéticos, lúdicos, intelectuales, comunicativos y sociales.

Signos compatibles con Acuario: Géminis, Libra, Aries, Leo y Sagitario.

Elemento: Agua Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Las relaciones con los seres queridos van a ser muy reconfortantes. Crece la entrada de dinero extra. Te sentirás útil y querido/a entre tus compañeros. Cuidado con los cambios de temperatura.

Elemento: Agua

Características principales: intuitivos, emocionales, empáticos, flexibles y profundos.

Signos compatibles con Piscis: Cáncer, Escorpio, Tauro, Virgo y Capricornio.

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

