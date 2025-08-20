Cómo inculcar una buena educación financiera a los más pequeños Aprender a gestionar el dinero es un factor importante para afrontar situaciones futuras

Según expertos, enseñar a los niños a gestionar el dinero no solo es útil para su futuro, sino que responde a una necesidad social cada vez más evidente. Conforme a el informe 'PISA' de la 'OCDE', uno de cada cuatro adolescentes en Espala carece de conocimientos básicos sobre finanzas. Sin embargo, el aprendizaje financiero a una temprana edad, puede llegar a marcar la diferencia en el bienestar económico de los adultos del mañana.

La experiencia de la crisis económica de 2008 resaltó las consecuencias de la falta de educación en este ámbito. Muchas familias españolas vieron afetada su economía por no tener conocimiento de herramientas o información necesaria para tomar decisiones. De acuerdo a un estudio de la 'Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)', cuanto mayor es el grado de cultura finaciera, mayor es la capacidad de ahorro e inversión.

Según estudios, introducir a los niños en la gestión del dinero dede los 4 o 5 años puede ser beneficioso a largo plazo. A esta edad, empiezan a comprender ideas como comprar, guardar o intercambiar, de manera que es el momento adecuado para hablarles de ahorro, gasto y reparto de recursos.

Seis consejos para enseñar finanzas

1. Fomentar el hábito de ahorro: Regalarles una ducha y ayudarles a fijar un obejetivo claro, como un libro, facilita que comprendan el valor de guardar dinero. En definitiva, plantearles retos de ahorro.

2. Ofrecer una paga adaptada a su edad: Dar una paga semanal y enseñarles a administrarla, contribuye a desarrollar el autocontrol y a priorizar gastos. De esta forma, aprenderán que el dinero es limitado y aprenderán a valorarán sus decisiones de compra.

3. Enseñar el valor y la función del dinero: Explicar que el dinero se obtiene a través del trabajo y se destina a necesidades básicas ayuda a que los niños lo respeten. Es importante que entiendan que existen prioridades, como la alimentación o la educación, y que no todo puede ser ocio y caprichos.

4. Diferenciar entre gastos necesarios y superfluos: Los adultos mediante el ejemplo pueden enseñar la diferencia entre una compra esencial y una que responde solo a un deseo momentáneo.

5. Enseñar a tomar decisiones de compra inteligentes: Comparar precios, evaluar la calidad y comprobar la utilidad de lo que desean comprar, son habilidades cruciales para convertirse en consumidores informados. Esto también incluye cuestionar la publicidad y analizar si realmente se necesitan ciertos productos.

6. Utilizar herramientas digitales educativas: Mediante aplicaciones virtuales como juegos, acercan a los niñosa conceptos sobre gestión del dinero, ahorro e inversión. Estas alternativas posibilitan un aprendizaje lúdico y adaptado a las nuevas tecnologías.

En definitiva, los expertos recomiendan hablar con naturalidad sobre el dinero, evitando convertirlo en un tema tabú. Y no recomiendan utilizarlo como herramienta de castigo o recompensa habitual, ni proyectar en los niños preocupaciones o ansiedad por la economía familiar.