Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estudiante en una prueba de soldadura en el Campeonato Autonómico de FP. Jesús Signes.

Dos horas de clase a la semana en FP por la falta de profesores en la Comunitat Valenciana

El retraso en la contratación de 5.000 maestros expertos por parte de la Conselleria indigna a los docentes: «No saldrán preparados»

Rosana Ferrando

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:11

Los alumnos de Formación Profesional de la Comunitat han empezado el curso con una situación límite: apenas reciben dos horas de clase a la semana ... en algunos ciclos debido a la falta de 500 profesores especialistas cuya incorporación aún no ha sido tramitada por la Conselleria de Educación. El retraso, que se arrastra desde hace dos años, amenaza con dejar cientos de estudiantes sin los conocimientos mínimos exigidos y ha desatado la indignación de los docentes, que denuncian una gestión «vergonzosa». Las plazas están asignadas desde el pasado cinco de septiembre pero los expertos están a la espera de un contrato para empezar el curso académico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  2. 2 La Policía interviene lingotes de oro, diamantes, armas de fuego y 53 vehículos de lujo al cártel del puerto de Valencia
  3. 3 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  4. 4

    Los primeros pisos turísticos de Valencia se reinventan tras la moratoria de Catalá
  5. 5

    El Gobierno frena el plan de Mazón para elegir Castellano o Valenciano en la selectividad
  6. 6 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  7. 7

    El fotógrafo que retrató la Valencia del desarrollismo
  8. 8

    ¿Quién vive en los coliving de Valencia? Estos son los perfiles más comunes en las casas de moda
  9. 9 Mislata se adelanta y aprueba la suspensión de clases con alerta naranja
  10. 10

    Tres responsables de Sanidad, procesados por impedir que una psiquiatra ocupara la plaza que obtuvo en una oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos horas de clase a la semana en FP por la falta de profesores en la Comunitat Valenciana

Dos horas de clase a la semana en FP por la falta de profesores en la Comunitat Valenciana