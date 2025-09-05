El dueño de una administración de lotería en España desvela cuál es la cantidad que se queda el Estado: «De cada décimo de Navidad, solo ganamos 90 céntimos» El lotero José Pastor lanza una alerta sobre un modelo cada vez menos rentable

La Lotería de Navidad es una de las tradiciones más arraigadas de España que cada año moviliza a millones de personas ilusionadas con que el número de su décimo sea el premiado en El Gordo. Los décimos para el sorteo de 2025 ya se pueden adquirir desde el pasado 30 de junio.

El lotero José Pastor explicó hace un tiempo de manera clara las dififcultades que presenta dedicarse a este negocio. «De cada boleto de Navidad que cuesta 20 euros, el lotero solo ingresa 90 céntimos», señala, mientras remarca que «el resto, 19.10 euros, va directamente al Estado».

Pastor, entrevistado en el canal de Youtube de Adrián G. Martín, señala que la facturación real se basa en comisiones y no en el volumen de ventas. «Una administración pequeña puede rondar los 90.000 euros al año». Abrir una administración tampoco es sencillo ni barato. Según el lotero, se necesita una inversión de 50.000 euros y una licencia que puede alcanzar hasta los 450.000 euros.

Además, entre los requisitos necesarios figuran no tener antecedentes penales, residir en España y disponer de un local con nivel de seguridad 3, que obliga a instalar cristales blindados, cámaras de vigilancia y sistemas de alarma homologados.

El lotero reconoce que con los gastos actuales la viabilidad depende de poseer el local en propiedad. «Si no tienes el local en propiedad, con todos los gastos actuales es prácticamente inviable», afirma. Por ello, apunta que el negocio parece apuntar hacia los puntos de venta mixtos, como bares o estancos.

Otro aspecto llamativo es que las administarciones no perciben nada por entregar premios millonarios. «Solo te queda la satisfacción de haberlo vendido y la publicidad que atrae a nuevos clientes», recalca.

Pastor concluye con una visión crítica del sector. Asegura que sin cambios en las condiciones, muchas administraciones desaparecerán. «No tenemos apoyo del Gobierno y no hay asociaciones fuertes que defiendan nuestros intereses», diagnostíca.