Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cuatro acertantes se reparten 200.000 euros en la Primitiva de este sábado
Una mujer en una administración de Loterías, en imagen de archivo. Daniel Pedriza

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería pero una semana después no puede cobrarlo

La aplicación a través de la cual la compró fue prohibida

JZ

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:37

Las loterías pueden cambiarte la vida de un día para otro. Ser el gran afortunado que se lleve un premio millonario es el sueño de muchas personas, que desean convertirse en ricos de la noche a la mañana. Pero estos sorteos también dejan historias muy curiosas a aquellos que participan, como le ha ocurrido a una mujer en Texas.

Esta jubilada de 83 años celebró que había ganado un premio de 71,5 millones de euros, pero la alegría le duró apenas uno días porque no ha podido cobrarlo. Todo arrancó el pasado 17 de febrero, cuando adquirió un décimo de la lotería en Lotto Texas.

Sin embargo, según apuntan desde 'Daily Mail', lo compró en Winner's Corner Store en el norte de Austin, un local propiedad de DraftKings, la misma empresa propietaria de la aplicación Jackpocket con la que jugaba.

La aplicación permite a los usuarios comprar billetes oficiales de la lotería estatal desde sus teléfonos. Pero apenas una semana después la lotería de Texas suspendió el uso de servicios de terceros no regulados para la compra, precisamente donde ella había comprado el suyo. Por lo tanto, esta mujer ha quedado en una situación complicada ya que compró el boleto antes de que entrara la norma pero ha intentado ir a cobrarlo después.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, visitó la tienda donde se vendió el billete ganador del bote de 83,5 millones de dólares para «investigar» por sí mismo, y más tarde señaló en X que no estaba nada satisfecho con lo que vio en el interior.

Según Patrick, la parte trasera de la tienda, oculta a la vista del público, estaba repleta de un gran número de terminales de lotería, mientras que la parte delantera se dedicaba principalmente a la venta de juegos de mesa.

Meses después, sigue sin haberse embolsado el dinero y ha presentado una demanda contra la Lotería de Texas. Los abogados argumentan que «no es legal cambiar las reglas del juego después de que se hayan sorteado los números ganadores».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  4. 4 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  5. 5 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  6. 6

    El desplome de la natalidad dispara las plazas vacantes en los colegios de Valencia
  7. 7

    La mujer que dejó huella en el arte urbano valenciano pintando conejos rosas
  8. 8 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  9. 9

    El encarecimiento del alquiler hace que ya haya más oferta de habitaciones que de pisos en Valencia
  10. 10

    Morant indigna al sector crítico de Compromís

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería pero una semana después no puede cobrarlo

Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería pero una semana después no puede cobrarlo