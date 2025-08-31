Una jubilada gana 71,5 millones de euros en la lotería pero una semana después no puede cobrarlo La aplicación a través de la cual la compró fue prohibida

JZ Domingo, 31 de agosto 2025, 00:37 Comenta Compartir

Las loterías pueden cambiarte la vida de un día para otro. Ser el gran afortunado que se lleve un premio millonario es el sueño de muchas personas, que desean convertirse en ricos de la noche a la mañana. Pero estos sorteos también dejan historias muy curiosas a aquellos que participan, como le ha ocurrido a una mujer en Texas.

Esta jubilada de 83 años celebró que había ganado un premio de 71,5 millones de euros, pero la alegría le duró apenas uno días porque no ha podido cobrarlo. Todo arrancó el pasado 17 de febrero, cuando adquirió un décimo de la lotería en Lotto Texas.

Sin embargo, según apuntan desde 'Daily Mail', lo compró en Winner's Corner Store en el norte de Austin, un local propiedad de DraftKings, la misma empresa propietaria de la aplicación Jackpocket con la que jugaba.

La aplicación permite a los usuarios comprar billetes oficiales de la lotería estatal desde sus teléfonos. Pero apenas una semana después la lotería de Texas suspendió el uso de servicios de terceros no regulados para la compra, precisamente donde ella había comprado el suyo. Por lo tanto, esta mujer ha quedado en una situación complicada ya que compró el boleto antes de que entrara la norma pero ha intentado ir a cobrarlo después.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, visitó la tienda donde se vendió el billete ganador del bote de 83,5 millones de dólares para «investigar» por sí mismo, y más tarde señaló en X que no estaba nada satisfecho con lo que vio en el interior.

Según Patrick, la parte trasera de la tienda, oculta a la vista del público, estaba repleta de un gran número de terminales de lotería, mientras que la parte delantera se dedicaba principalmente a la venta de juegos de mesa.

Meses después, sigue sin haberse embolsado el dinero y ha presentado una demanda contra la Lotería de Texas. Los abogados argumentan que «no es legal cambiar las reglas del juego después de que se hayan sorteado los números ganadores».

Temas

Texas