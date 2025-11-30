Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un hombre estornudando. Javier García

Cómo distinguir una gripe de un resfriado, según los expertos

Los hospitales están detectando un incremento notable de consultas por infecciones respiratorias

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:42

Con motivo de las recientes lluvias y la bajada de las temperaturas, los hospitales están detectando un incremento notable de consultas por infecciones respiratorias, principalmente gripe, Covid y resfriados comunes. Los especialistas hacen hincapié en la importancia de la prevención y la vacunación, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según explica el neumólogo Borja Valencia, «aunque la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias, sus síntomas suelen diferenciarse claramente. La gripe suele aparecer de forma más brusca, con fiebre alta, dolor muscular intenso, fatiga generalizada y en ocasiones dificultad respiratoria. El resfriado, en cambio, es más leve, con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y en raras ocasiones, fiebre elevada».

En cualquier caso, los expertos recomiendan evitar la automedicación, especialmente con antibióticos. «No deben tomarse sin indicación médica. En cambio, sí pueden utilizarse antigripales, mucolíticos o antitusivos de venta libre para aliviar síntomas mientras se espera una valoración médica», añade el Dr. Alberto Puertas, jefe del Servicio de Urgencias de adultos.

Los profesionales recuerdan que la vacuna antigripal sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir las complicaciones, especialmente que se vacunen los mayores de 60 años, personas con patologías respiratorias, cardíacas, inmunodeprimidas, embarazadas y profesionales sanitarios. También se recomienda en adultos jóvenes con contacto habitual con población vulnerable. Por su parte, el Dr. Valencia insiste en la importancia de acudir a su centro de salud para comprobar si están vacundos correctamente de la vacuna antineumocica.

Además, el Dr. Puertas insiste en mantener hábitos que pueden ayudar a la prevención, entre los que se encuentran: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios y el uso de mascarilla en lugares cerrados o mal ventilados, evitar poner en riesgo a personas vulnerables.

«Estas pequeñas acciones tienen un gran impacto en la reducción de la transmisión, no solo de la gripe, sino también del Covid y otras infecciones transmisión, no solo de la gripe, sino también del Covid y otras infecciones respiratorias que son frecuentes en esta época«, puntualiza el Dr. Valencia.

Por su parte, la Dra. María González, explica que «los menores, especialmente en edad escolar, están más expuestos al contagio por su contacto cercano con otros niños y por la inmadurez de su sistema inmunológico«. Recomienda prestar especial atención a signos como fiebre persistente, decaimiento, dificultad para respirar o falta de apetito, y destaca la importancia de la vacunación infantil.

«La vacuna de la gripe está indicada a partir de los 6 meses, y es prioritaria en niños con asma, diabetes u otras enfermedades crónicas». Además, la Dra. González recuerda que es fundamental enseñar a los más pequeños medidas básicas de higiene: lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar y no compartir utensilios personales.

«La gripe puede causar complicaciones en los niños como otitis o neumonía. Con una buena prevención y una atención rápida, podemos reducir su impacto de forma significativa», concluye la pediatra.

