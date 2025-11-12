Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia la llegada de una 'lluvia de sangre' a la Comunitat de cara al fin de semana
Una enfermera vacuna a una mujer en un centro de salud. Marta Moras

Los virus respiratorios suben y mantienen la presión en los hospitales valencianos

Aumentan las infecciones a nivel general, pero también la incidencia en niños y vuelven a crecer los casos graves en mayores de 80 años

José Molins

José Molins

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:20

Comenta

Los virus respiratorios continúan al alza en la Comunitat y esta semana han vuelto a subir los casos. Por lo que respecta al conjunto de ... las infecciones, se incrementan hasta una tasa de 699 casos por 100.000 habitantes (por los 611 de hace siete días), una cifra superior a la del año pasado en estas fechas y muy distante de los 442 de la media nacional. De nuevo se incrementa la incidencia entre los más pequeños y los mayores de 80 años, que son los más vulnerables en estas enfermedades, según los últimos datos de Sanidad ofrecidos este miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  5. 5 Valencia crece sobre la huerta
  6. 6

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  7. 7 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  8. 8 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  9. 9 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  10. 10 Investigan la muerte en Catania de la joven envenenada durante meses por su tío en Requena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los virus respiratorios suben y mantienen la presión en los hospitales valencianos

Los virus respiratorios suben y mantienen la presión en los hospitales valencianos