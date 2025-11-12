Los virus respiratorios suben y mantienen la presión en los hospitales valencianos

Los virus respiratorios continúan al alza en la Comunitat y esta semana han vuelto a subir los casos. Por lo que respecta al conjunto de ... las infecciones, se incrementan hasta una tasa de 699 casos por 100.000 habitantes (por los 611 de hace siete días), una cifra superior a la del año pasado en estas fechas y muy distante de los 442 de la media nacional. De nuevo se incrementa la incidencia entre los más pequeños y los mayores de 80 años, que son los más vulnerables en estas enfermedades, según los últimos datos de Sanidad ofrecidos este miércoles.

En cuanto a los niños de menos de 4 años las cifras no paran de crecer y los casos ya llegan a los 3.163 (por los 2.941 de la semana pasada), en un aumento sostenido en las últimas semanas que se está notando en las consultas de pediatría de los centros de salud. Porque también suben las infecciones de los niños entre 5 y 14 años, que superan la barrera de los 1.000 casos.

Por lo que respecta a los mayores de 80 años, el grupo al que más gravemente le afectan las infecciones respiratorias vuelve a protagonizar un fuerte incremento de casos que necesitan ir a los hospitales por las complicaciones que sufren. La tasa es de 71 casos graves (por 57 de la semana pasada), aunque hace dos semanas la cifra era ligeramente mayor a la actual, por lo que este grupo está llevando a cabo continuas subidas y bajadas de infecciones de gravedad en los hospitales durante este otoño.

También suben, aunque muy ligeramente, los casos graves entre los niños más pequeños, ya que los datos pasan de 13,3 la semana anterior a los 14,8 actuales, cifras que son bajas en comparación al pico de 40 al que se llegó a final de octubre, y que tensionó las plantas de pediatría en algunos hospitales.

La incidencia de la gripe y el Covid bajan respecto a la semana pasada y siguen en unas cifras muy similares a las que había el año 2024 en estas fechas, con 13 y 39 casos respectivamente, aunque en ambas infecciones los casos graves, según el boletín Sivira de Sanidad, se reducen a cero en esta semana.

La zona con mayor número de casos, según los datos de la conselleria, está en el interior de la provincia de Valencia, concretamente en poblaciones como Torrent, Picassent, Turís, Montserrat, Montroy, Godelleta, Catadau y Millares, fundamentalmente, que llegan hasta una tasa de 1.000 casos, cuando en el resto de la Comunitat la media es de 700.

Desde el 1 de octubre está en marcha la vacunación para la población de riesgo en los centros valencianos, como sobre todo son ancianos e inmunodeprimidos, y desde el 3 de noviembre ya está disponible sin cita previa para todos los ciudadanos que quieran vacunarse de gripe y/o de Covid.