Once casos concretos en los que no se debe tomar Ibuprofeno

El Ibuprofenoes uno de los medicamentos más comunes. Y en las últimas semanas, uno de los más polémicos en los medios de comunicación por las dudas que genera su consumo. El Ibuprofeno es una de las medicinas más usadas para paliar dolores leves. Su uso sin prescripción médica, en combinación con otros medicamentos o en personas con intolerancias, puede causar graves problemas de salud.

Un estudio reciente publicado en la revista médica Journal of the American College of Cardiology asegura que el consumo continuado de este medicamento mezclado con el de anticoagulantes orales resulta perjudicial para la salud. Para conocer sus contraindicaciones basta leer el prospecto que acompaña a estos fármacos.

Estos son once casos concretos en los que no debe tomar Ibuprofeno:

1. Si es alérgico a Ibuprofeno o a otros fármacos del grupo de anti-inflamatorios no esteroideos.

2. Si padece una insuficiencia cardíaca grave.

3. Si ha tenido una hemorragia de estómago o de duodeno, o una perforación del aparato digestivo mientras se tomaba un medicamento anti-inflamatorio no esteroideo.

4. Si padece o ha padecido en más de una ocasión una úlcera o una hemorragia de estómago o duodeno.

5. Si padece una enfermedad grave del hígado o los riñones.

6. Si vomita sangre.

7. Si presenta heces negras o una diarrea con sangre.

8. Si padece trastornos hemorrágicos o de la coagulación sanguínea, o está tomando anticoagulantes.

9. Si padece un agravamiento de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.

10. Si es alérgico al ácido aceltilsalicílico.

11. Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.

En cualquier caso, solo debe tomarse Ibuprofeno bajo prescripción y vigilancia médica.

Fuente: Laboratorios Alter y Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).