Los riesgos que debes tener en cuanta a la hora de tomar Ibuprofeno Un estudio reciente advierte de los daños que puede generar en la salud este tipo de fármaco LAS PROVINCIAS Miércoles, 22 agosto 2018, 14:49

Tomar Ibuprofeno puede acarrear problemas de salud. Según un estudio publicado en la revista médica Journal of the American College of Cardiology, el consumo continuado de este medicamento mezclado con el de anticoagulantes orales resulta prejudicial para la salud. Esta combinación aumenta el sangrado y el riesgo de padecer un infarto en personas con fibrilación atrial (el tipo más común de arritmia cardíaca).

El Ibuprofeno es una de las medicinas más consumidas para paliar dolores leves. No obstante, muchas personas la compran en farmacias sin prescripción médica y sin conocer los inconvenientes de tomarlo de manera inapropiada. Un problema del que viene avisando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Normalmente, señala la OCU, quienes toman el medicamento optan por comprar cajas de 600 mg cuando esa dosis es muy superior a la necesaria.

La organización advierte de que las dosis altas de Ibuprofeno iguales o superiores a 2.400 mg al día (esta dosis equivaldría a cuatro o más comprimidos de ibuprofeno 600 mg) están contraindicadas en pacientes con patología cardiovascular grave como: insuficiencia cardiaca (nivel II-IV de New York Heart Association-NYHA), cardiopatía isquémica establecida, enfermedad arterial periférica y enfermedad cerebrovascular.

Por otra parte, la OCU, además de denunciar la venta del fármaco sin receta, destaca que con el uso ocasional de Ibuprofeno o si se toman al día 1.200 mg o menos (dosis que equivale a tres comprimidos al día de ibuprofeno 400 mg), no existe riesgo de infarto o trombosis arterial en pacientes que no padezcan enfermedades crónicas, aunque su compra y consumo siempre debe estar pautada por un médico y debes evitarse la automedicación.