El chef José Andrés explica cómo hacer la tortilla perfecta en 45 segundos

En la cocina no siempre hay que complicarse. Una mayor cantidad de ingredientes no significa un mejor sabor. Hay recetas muy simples que son un auténtico disfrute para nuestro paladar. Un claro ejemplo de ello es la tortilla francesa u omelette. Fácil, rápido de preparar y que puede salvar cualquier comida del día. En principio no hay ninguna complicación en su elaboración. Necesitaremos al menos un huevo, aceite o mantequilla y una sartén bien caliente. Sin embargo, hay una forma todavía más simple de hacer una buena omelette. No tendrás ni que ensuciarte las manos.

Tiene el sello de calidad del chef José Andrés. El español, que es toda una referencia en el universo culinario y que cumple una gran función humanitaria con World Central Kitchen, ha hablado de ello en el podcast de Joe Rogan, en Estados Unidos. Allí ha definido su fórmula como «la mejor de la historia de la humanidad». El asturiano explica que no se necesita prácticamente nada y que obtendremos una tortilla esponjosa y jugosa.

Cuenta que necesitaremos un huevo, añadir mayonesa y un chorrito de aceite de oliva. «La emulsión de huevo y mayonesa tiene mucho aire», explica el chef. No hace falta ni una sartén. Hay que poner la mezcla en un bol y llevarlo al microondas durante 45 segundos. Después, podrás añadir orégano o cualquier otra especia que te guste.

El mejor omelet listo en 45 segundos ¿en el microondas? 🤯



El @chefjoseandres dice como hacerlo en el podcast de Joe Rogan, lo hice para una hamburguesa de desayuno. pic.twitter.com/o80vyNnMO8 — Martín (@munchieslab) May 22, 2025

La tortilla preparada así puede comerse sola o añadirla a una hamburguesa o un bocadillo. Lleva apenas unos minutos prepararla y, según explica José Andrés, es una receta deliciosa que él mismo prepara en su casa.

Otras recetas virales de José Andrés

Este no es el único truco culinario del chef José Andrés que ha ganado viralidad. Por ejemplo, rencientemente también ha confesado cuál es su fórmula perfecta para hacer auténtica paella valenciana. Y es que, aunque lleva muchos años viviendo fuera, es todo un embajador de nuestra gastronomía. De hecho, lleva muchos platos con raíces españolas a sus restaurantes.

