Céline Dion: la enfermedad incurable que sufre desde hace años

Eurovisión celebra este sábado 17 de mayo su gran final. Veintiséis países compiten por coronarse en el más famoso festival de la canción. Celebridades como el grupo sueco ABBA, la cantante francesa France Gall o la canadiense Céline Dion, que representó a Suiza, han marcado la historia del certamen, que cumple ya 69 ediciones.

El gran misterio de la gala final está en ver si participa de alguna forma la estrella canadiense Céline Dion, aquejada de una enfermedad autoinmune. Tenía apenas 20 años cuando ganó la edición 1988 de Eurovisión. El concurso hizo de ella una diva mundial. «Papá Noel existe, habrá que esperar y ver» lo que va a pasar, comentó Martin Green, director del concurso, al respecto, según recoge la agencia AFP.

De producirse, sería la segunda participación de la artista canadiense en un gran evento internacional tras su aparición en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en julio pasado. La cantante hizo una breve aparición en la primera semifinal a través de videoconferencia.

Céline Dion (56 años) reveló por primera vez en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico incurable.

El Síndrome de la Persona Rígida es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y que le causaba espasmos musculares muy severos y persistentes. La dolencia produce rigidez en los músculos del tronco, abdomen, piernas, brazos y también en las cuerdas vocales.

De hecho, su hermana Claudette desveló que la cantante había perdido el control de sus músculos. Desde entonces, Céline Dion ha dado testimonio en alguna ocasión de su enfermedad. «Está dentro de mí y siempre lo estará. Espero que llegue el milagro y encuentren una manera de curarla con investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ello», explicó a la revista 'Vogue'.

La cantante ha revelado la terapia a la que se somete para poder seguir adelante con el día a día y que gira alrededor de un entrenamiento de sus músculos y de su voz: «Cinco días a la semana hago terapia deportiva, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las piernas y también el canto y la voz», ha indicado.

Pese a la adversidad, Celine Dion ha mostrado su determinación a volver a los escenarios.

La cantante ha vendido más de 250 millones de discos durante una carrera de décadas, y ganó dos Grammys por su interpretación de 'My Heart Will Go On', la canción inmortal de la película 'Titanic' (1997).

