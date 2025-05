¿Por qué España no va a ganar Eurovisión?

M. Hortelano Valencia Sábado, 17 de mayo 2025, 00:29 Comenta Compartir

España no ganará este sábado el 69º Festival de Eurovisión. Eso es, al menos, lo que vaticinan todas las encuestas del mundo ligado al evento musical (no deportivo) más visto, que en estas últimas horas antes de la final, tratan de adivinar el país que se alzará con el micrófono de cristal. Nuestro país estará representado en el escenario del St. Jakobshalle de Basilea por Melody, que obtuvo su pasaporte a la final tras ganar el Benidorm Fest, la preselección española para el festival. Lo hará, en sexto lugar, con 'Esa diva', un tema pop con influencias electrónicas y sonidos ligados a la tradición de nuestro país, con el que tratará de conseguir el máximo número posible de puntos. Lo hará, además, después de haber escalado posiciones, en ese termómetro a ciegas que supone el mundo eurovisivo, que se mide por encuestas, porras, casas de apuestas y sensaciones del 'fandom' europeo, y que marcan un estado de opinión de cara a la gran final. Aunque también filias y fobias entre países, tradiciones heredadas y un sistema geopolítico que siempre tiene algo que decir en el festival que, en realidad, quiere ser un gran encuentro musical.

Eurovisión 2025 se celebrará este sábado, con los 26 países participantes defendiendo sus canciones desde el escenario. Pero en realidad lleva en marcha desde la noche del 12 de mayo de 2024, cuando el suizo Nemo ganó el título para su país. Desde ahí, se comienza a trabajar en la siguiente edición y a gestar la estrategia que cada país continuará o modificará para la siguiente edición. En el caso de España, como el de otros paises con arraigada tradición eurovisiva, la elección de nuestro representante se produce en un festival previo: el Benidorm Fest. Pero también son de renombre el italiano Festival de Sanremo, el sueco Melfest (Melodienfestivalen) , el finladés Uuden Musiikin Kilpailu o el Festival RTP da Canção de Portugal.

A partir de ahí, con el representante y la canción elegidos, comienza la promoción y se arman las primeras apuestas. Algunas, incluso, se ponen en funcionamiento desde la mañana después del festival, cuando no hay ni candidatos ni temas. Entre todas ellas, el grueso se mueven en el Reino Unido. Pero en el mundo eurovisivo, hay dos especialmente conocidas: la de los club de fans INFE (International Network of Fanclubs of Eurovision), y la de la OAEG (Organisation Gènèrale des Amateurs de l'Eurovision). Y en ambas, Melody ocupa un octavo puesto y un séptimo. Aunque en las casas de apuestas británicas, las posibilidades de nuestra representante fluctuan estos días entre los puestos 12, 13 y 14, después de semanas en los últimos puestos. Pero ni un solo pronóstico da ganadora a España.

Para conocer en profundida los detalles de cómo se moldea a un ganador, hablamos con Luis Fuster, periodista experto en Eurovisión, que acude cada año al festival y a muchas de las preselecciones. ¿Cómo se construye a un favorito? «El tema de los favoritos cada año tiene su tema. De normal hay países que siempre parten de posiciones altas, como Suecia, Ucrania o Italia«, señala, y recuerda que el fin último de las apuestas es quién te puede hacer ganar dinero. Ahí, hay países favoritos de base. Los que tienen una bolsa de votos fija, sólo por su tradición. Ahí entra Suecia o Italia, por ejemplo. Además, suelen quedar en el top 10 año tras año. »Son apuesta segura«, señala. Cuenta el periodista, además, que las apuestas tienen un sesgo muy importante porque la mayoría de las casas son británicas y premian a los países angloparlantes y del norte. Los favoritos de los fans son algo más abiertos.

Además de las apuestas, hay un parte muy importante de opinión que la generan los creadores de contenido eurovisivo. Ahí entran los proyectos con canciones «muy de fan». «Melody, este año, por ejemplo, gusta a los eurofans, o Malta, con su polémica con el veto al uso del término 'Kant' en maltés, que significa canto, y que en inglés suena como el que se emplea para decir 'coño'. »El ecosistema eurovisivo es muy influenciable y un tuit puede generar conversación sin ni siquiera ser cierto«, alerta Luis Fuster, que habla incluso de la llegada de las fake news al festival.

¿Por qué Melody llega sin posibilidades?

Aunque nuestra representante ha ido subiendo puestos en las encuestas y apuestas, lo cierto es que nunca ha sido lo que en el argot eurovisivo se llama 'winner alert'. Es decir, una posible ganadora. Ahí están Austria y Suecia, que reinan en lo alto de todas las listas. En el caso de 'Esa diva', «la canción no ayuda porque sonaba anticuada, a pesar de que se le ha dado un cambio. Si Melody llevara una buena canción, ella es una curranta y no falla en directo. Sería candidata a cualquier cosa.«, reconoce. La andaluza, eso sí, tiene el favor del público dentro y fuera del festival, por su incuestionable capacidad de trabajo. Melody ha dado contenido a la prensa, simpatía a los fans y momentos llenos de humor, siempre con la mejor sonrisa. »Pero en el caso de España juega un papel siempre el auto odio y la falta de confianza en nosotros mismos«, dice el periodista. Recuerda, por ejemplo, el año de Chanel, en el que antes de ir, en nuestro país tampoco se pensaban que iba a quedar bien y se la criticó. »En España nos vemos menos posibilidades de las que tenemos. Creemos que Europa nos odia... Pero no nos odia. Suiza llevaba años sin pasar a la final y el año pasado ganaron«, dice. Hay países con un colchón de votos que parten con una base. »Y si una canción es buena y gusta, como ha pasado con Portugal, es porque sin auténticas y conectan con una parte de la población«, dice Luis Fuster.

Como recomendación de experto, apuesta por algo sencillo. «Ser un poco más auténticos y enviar cosas más nuestras porque es importante que la canción tenga un apoyo dentro del país. Este año realmente se ha conseguido. Hace falta que cuando vayas a Eurovisión no haya efecto de que la gente se ponga a rajar cuando quedes mal. Pasó con Blanca Paloma, pero no con Nebulosa y su Zorra. Este año con Melody no se podrá rajar porque ella lo ha dado todo. Hay que buscar canciones, no espectáculos», alerta. Porque Australia y Bélgica se han quedado fuera de la final con buenos números pero malas canciones.

Aún así, Melody llega al escenario, este sábado, en la mejor posición de todos estos meses. Y con las buenas sensaciones que dejó en la primera semifinal, en la que se metió al europúblico en el bolsillo.

