Los muebles con sello valenciano pensados y diseñados para cuidar de los mayores

El envejecimiento activo se ha convertido en uno de los grandes retos sociales a los que ninguna disciplina escapa. Pensar el futuro por el que ... todos vamos a pasar es un reto motivador para muchos sectores. También para el del diseño de interiores, que estos días ha llevado a la Feria Hábitat un buen número de propuestas enfocadas a los cuidados. Y entre ellas, una muy especial, con sello valenciano, que se centra en el mobiliario dirigido a personas mayores o con diversidad funcional, para tratar de mantener la sensibilidad en personas con los primeros problemas para moverse.

La propuesta surge del estudio Emiliana Design, que ha creado la colección 'Care' (cuidados en inglés) para la firma catalana Vergés, con un línea de mobiliario creada especialmente pensando en las necesidades del sector senior. Pero también de personas con dificultades de movimiento o que pasan largos periodos sentados. Al frente del estudio, la diseñadora valenciana Ana Mir, y Emili Padrós, que han llegado a Hábitat con algunas de las piezas más reconocibles de las seis colecciones que tienen bajo el paraguas de 'Care'. Su objetivo es crear ambientes amables que permitan a las personas vivir de la manera más segura y autónoma posible en espacios como residencias, centros de día u hoteles, por poner algunos ejemplos. Lugares en los que personas con dificultad para levantarse y sentarse pasan largos ratos de descanso, tertulia o lectura.

'Care' es una colección de mobiliario inclusivo que cuida hasta con el nombre y que nace para hacerlo también a través de los muebles, pero con el diseño pensado para la comodidad, pero también para la higiene o la estética. Sillones, butacas, mesas o mesitas auxiliares que distan mucho de la tradición ortopédica a la que estamos acostumbrados. Hay mucho estigma en todo este sector y el estudio sentían la necesidad de darle un poco la vuelta en todos los sentidos. Desde el diseño a los materiales o los colores, explica Ana Mir. O las alturas, por ejemplo, pensadas para facilitar el momento de sentarse y levantarse, porque son un poquito más bajas que una silla normal. Algunas también incorporan elementos como asas en los respaldos, ruedas en las patas o reposabrazos con más espacio, tanto para poder facilitar el levantado, pero también para poder dejar objetos. Los tejidos también facilitan la limpieza, para mantener la higiene en lugares de mucho uso. Este tipo de pequeños detalles, a veces no tan pequeños, hacen que las personas tengan más seguridad y más independencia, que es algo fundamental cuando te haces mayor, reflexiona la diseñadora.

Muebles pensados para abrazarte, en sentido literal. Que trabajen por la inclusividad. Con detalles como pequeños espacios para dejar un bastón apoyado, o huecos suficientes para que una silla de ruedas pueda convivir con otras sillas, en una misma mesa.

Los modelos de 'Care' ya han llegado a algunos centros de día, pero también a espacios particulares donde buscan ayudar en una mejor integración de las personas con diversidad funcional. Esa es la filosofía del 'Inclusive for everyone' con la que han sido diseñados y con la que pretenden formar parte de espacios curativos que, además, hagan sentir.